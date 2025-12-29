Enerjisa Dağıtım Şirketleri Başkent EDAŞ, Ayedaş ve Toroslar EDAŞ, müşterilerine daha kolay, hızlı ve kişiselleştirilmiş bir hizmet sunmak amacıyla Mobil 186 uygulamasını yeniledi. Modern arayüzü ve sadeleştirilmiş işlem akışlarıyla tamamen kullanıcı dostu bir yapıya kavuşan yeni mobil uygulamayla şirket, elektrik dağıtım sektöründe dijital deneyimi bir üst seviyeye taşımayı hedefliyor.

Sektöre önemli teknolojileri ve insan odaklı çalışma anlayışıyla hareket eden Başkent EDAŞ, Ayedaş ve Toroslar EDAŞ yenilenen Mobil 186 uygulaması ile kullanıcılar için daha anlaşılır, erişilebilir ve hızlı bir deneyim sunmayı hedefliyor. Yeni uygulama ile ana sayfa, başvuru ve bilgilendirme ekranları tamamen sadeleştirildi. Kullanıcılar ihtiyaç duydukları işlemlere daha hızlı erişme imkanı sağlarken, kişiselleştirilmiş alanlar sayesinde uygulama her müşterinin kullanım alışkanlıklarına uyum sağlama becerisi kazandı.

Daha fazla işlem artık mobilde

Şirket yaptığı açıklamada, yeni uygulama ile daha önce yalnızca web üzerinden yapılabilen birçok işlemin artık doğrudan mobil uygulama üzerinden gerçekleştirilebildiği vurguladı. Ayrıca, yenilenen Mobil 186'da arıza bildirimi, sayaç ve endeks işlemleri, kesme-açma talepleri, kaçak ihbarı, kalite tazminatı sorgulama ve başvuru ile cihaza bağlı hasta var bildirimi talebi gibi pek çok işlemin hızlı ve kolay şekilde yapılabildiği aktarıldı.

Yeni mobil uygulama ile planlı ve arıza kaynaklı kesintiler artık harita üzerinden görüntülenebiliyor. Mobil 186'nın öne çıkan bu yeniliği sayesinde kullanıcılar yaşadıkları bölgeyi harita üzerinde işaretleyerek kesinti bilgilerine ulaşabiliyor, kesinti detaylarını harita veya liste görünümünde görüntüleyebiliyor. Kullanıcılar dilerlerse planlı kesintileri telefonlarının takvimine ekleyerek hatırlatma oluşturabiliyor. Bu özellikle birlikte müşterilerin enerji kullanım planlarını daha kolay ve öngörülebilir şekilde yönetmesi hedefleniyor. Kullanıcılar ayrıca başvurularının durumlarını uygulama içinden takip ederek süreç hakkında anlık bilgilendirme alabiliyor.

Kişiselleştirilmiş kullanıcı alanları

Yeni Mobil 186, kullanıcıların ihtiyaçlarına göre şekillendirebileceği kişiselleştirilmiş alanlar sunuyor. Kullanıcılar geçmiş başvurularını ve başvuru detaylarını görüntüleyebilirken, birden fazla tesisat ekleyip her tesisata özel isim verebiliyor. Telefon ve e-posta gibi kişisel bilgilerin uygulama üzerinden güncellenebilmesi kullanım kolaylığı sağlarken, bildirim geçmişi de uygulama içinden takip edilebiliyor. Ayrıca planlı kesintilerin kişisel takvime eklenebilmesi sayesinde kullanıcılar enerji kullanımını daha etkili bir şekilde planlayabiliyor.

'Dijitalleşme yatırımlarımızla müşteri deneyimini sürekli geliştiriyoruz'

Yenilenen mobil uygulama ile müşterilere daha verimli ve hızlı hizmet vermeyi hedeflediklerini belirten Enerjisa Dağıtım Şirketleri Genel Müdürü Oğuzhan Özsürekci, 'Enerjisa Dağıtım Şirketleri olarak yeni Mobil 186 uygulamamızı kullanıcılarımızın günlük ihtiyaçlarını çok daha hızlı, sade ve kişiselleştirilmiş bir şekilde karşılayabilmeleri için geliştirdik. Kesintilerin harita üzerinden takip edilmesi, takvime eklenmesi ve yeni başvuru kategorilerinin eklenmesi gibi kolaylıklarla müşteri deneyimini güçlendirmeye devam ediyoruz. Dijitalleşme odağımızla hizmet kalitemizi artırmaya ve kullanıcılarımızın hayatını kolaylaştıracak çözümler üretmeye devam edeceğiz' dedi.