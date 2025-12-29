Dünya Gazetesi'nin haberine göre böylece 2019 yılında kurulan ortak girişim resmen sona ermiş oldu. Kahve, çikolata, bebek maması, su, kahvaltılık gevrekler, süt ürünleri ve hazır gıdalar başta olmak üzere 200’ün üzerinde markayla dünya genelinde faaliyet gösteren Nestlé, söz konusu ortaklık kapsamında Herta markasıyla yürüttüğü operasyonlardan tamamen çekildi.

Nestlé, 2019 yılında Avrupa’da özellikle şarküteri ürünleriyle tanınan, pizza ve milföy hamuru gibi ürünlerle Fransa ve Belçika pazarlarında güçlü bir konuma sahip olan Herta Foods’un yüzde 60 hissesini Casa Tarradellas’a devretmiş, Herta ürünleri için iki şirket arasında ortak girişim oluşturulmuştu.

Bu iş birliği çerçevesinde şarküteri ürünleri altı Avrupa ülkesinde satışa sunulurken, hamur ürünleri ağırlıklı olarak Fransa ve Belçika pazarlarında tüketiciyle buluşuyordu.