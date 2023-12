‘Herkes için Daha İyi Bir Gelecek’ vizyonuyla çalışmalarını sürdüren elektrik dağıtım, perakende satış ve müşteri çözümleri şirketi Enerjisa Enerji, 7/24 sağladığı hizmet ve dijital çözümlere ‘Yapay Zekâyı’ da ekleyerek müşteri deneyimini iyileştirmeye devam ettiğini duyurdu.

Doğa dostu ve yenilenebilir enerjiye dayalı ürünleriyle müşterilerine enerji tüketiminde tasarruf ve verimlilik sağlayan çözümler sunmaya devam eden Enerjisa Enerji, 22 milyonu aşkın kullanıcıya yönelik 7/24 sürdürdüğü hizmet ve çözümleri dijitalleştirerek Yapay Zekâ kullanımını da müşterileri için hizmetlerinin parçası haline getiriyor. Vizyonundaki en önemli noktalardan biri olan dijitalleşmenin global trendler ile güçlenerek atılan her adımda verimliliğin de artırılmasını hedefleyen şirket, Yapay Zekâ uygulamaları ile bu anlamda, enerji sektörü için sürdürülebilirliği göz önünde bulundurarak dijitalleşme yolculuğu sürecinde farklı departmanlar ve iş alanları için özgün programlar oluşturmaya devam ediyor.

Yapılan çalışma hakkında şirket tarafından şu bilgiler verildi:

Enerjinin dijitalleşmesinde rol model oluyor

Yapılan açıklamaya göre, Yapay Zeka teknolojilerinin uygulanması ile şirket, bünyesinde belirgin büyüme, gelir artışı, maliyet düşüşü, kalite artışı ve genel verimlilikte gözle görülür iyileştirmeler elde ederek ve somut çıktılarını kamuoyu ile paylaşarak enerjinin dijitalleşmesi yolunda rol model oluyor. Türkiye’nin lider elektrik dağıtım, perakende satış ve müşteri çözümleri şirketlerinden biri olarak 3 ana kolda faaliyet gösteren Enerjisa Enerji, Yapay Zeka teknolojisini de şirketlerine yayarak dijitalleşmeyi tüm faaliyetlerine entegre ediyor.

Genel verimlilikte gözle görülür artış

“Enerjisa Dağıtım Şirketleri olarak; enerji talep tahmini, kayıp kaçak tahminleme, sayaç arıza tahmini, solar/şebeke bakım operasyonları, sosyal medya duygu analizi, CBS veri kalitesi, bakım saha operasyonları, çağrı merkezi analitiği gibi birçok operasyonel alanlarında;

Enerjisa Perakende Satış Şirketleri. olarak; fiyat tahmin modeli, uzun dönemli talep tahmini, müşteri ödeme kanal haritası, davranışsal skor tahminlemesi, tahsilat trend analizi, vade gün tahmini, fatura itirazı tahminlemesi, müşteri yorumları analizi gibi birçok operasyonunda;

Enerjisa Müşteri Çözümleri A.Ş olarak; GES üretim tahmini operasyonunda, dijitalleşme ve yapay zekâ uygulamaları ile müşteri memnuniyetinde artış, saha ekiplerinin verimliliği, iş gücü kazanımı ve hasarlı envanter tespit başarısı gibi, genel verimlilikte gözle görülür iyileştirmelerin olduğu görülüyor.

Elektrik faturan cepte

Sayaçtan ödemeye olan tüm yolculuklarında AI & RPA teknolojilerini kullanarak şirketin operasyon biriminin oluşturduğu sektörde ilk ve tek projesi, Enerjisa Enerji perakende şirketinin uygulaması olan Faturan Cebinde, elektrik faturalarının müşteriler tarafından da oluşturulmasını sağlıyor. Mobil uygulama ile faturalama sistemi entegre şekilde çalışarak, müşteriler kendi sayaçlarını mobil uygulama üzerinden görüntü işleme teknolojileriyle endekslerini nümerik olarak tarayarak veri tabanına gönderebiliyor.”

Yapay zekâ uygulamaları ile insan inisiyatifini en aza indirerek hata oranlarını azaltmanın ve veri odaklı kararlar almalarının önemli olduğunu vurgulayan Enerjisa Enerji CEO’su Murat Pınar, “Yapay Zeka teknolojilerini sektörümüzün bir çok iş alanına başarı ile entegre etmiş durumdayız. Enerjisa Enerji A.Ş. altında Perakende, Dağıtım ve Müşteri Çözümleri A.Ş. şirketlerimizin hepsinde AI (yapay zekâ) teknolojisini kullanıyoruz. Yapay Zekâ teknolojimizi enerji sektörünün her alanında kullanarak, sektörde lider olma hedefini benimsemiş durumdayız. Yapay Zekâ teknolojimizi kullanmamızın temel amacı verinin analizi etkin bir şekilde yapmak, kaynakların etkin yönetimini sağlamak, iş süreçlerimizi optimize ederek operasyonel verimliliği artırmak, müşteri memnuniyetini yükseltmek, insan, sağlık ve çevre güvenliği konusunda riskleri azaltmak ve rekabet avantajı sağlamaktır. Tüm bunların yanı sıra yaptığımız her işte olduğu gibi, her adımımızı, üst çerçeve olarak sürdürülebilirliği düşünerek atmaya devam edeceğiz” dedi.