Enerjisa Enerji’nin Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, 2023 yılına ait sınırları zorlayan önemli ve kritik olaylar, finansal sonuçlar ve stratejik planlamalar konuşuldu.

‘Herkes İçin Daha İyi Bir Gelecek’ vizyonuyla Türkiye’nin enerji dönüşümüne öncülük eden dağıtım, perakende satış, müşteri çözümleri ve emobilite şirketi Enerjisa Enerji’nin Olağan Genel Kurul Toplantısı 4 Nisan 2024 tarihinde Sabancı Center’da gerçekleştirildi.

“Geçtiğimiz yıl içerisinde tüm iş kollarımızda yatırım hedeflerimize ulaştık’’

Yüksek enflasyon ve faiz oranlarının getirdiği zorlu süreçlere rağmen tüm paydaşlarına verdikleri sözün ötesinde yatırımlar gerçekleştirdiklerinin altını çizen Enerjisa Enerji CEO’su Murat Pınar “2023 yılı, sadece finansal anlamda değil, ülkemiz ve dünya için pek çok farklı zorluğu da beraberinde getirdi. Fakat bu zorluklara rağmen, ekiplerimizin dayanıklılığı ve iş modelimizin gücü sayesinde, paydaşlarımıza verdiğimiz sözleri tutmayı başardık. Güçlü bilançomuz ve çevik yönetim anlayışımız ile şebeke, teknoloji, e-mobilite ve müşteri çözümleri alanlarındaki yatırımlarımıza artan bir ivmeyle devam ediyoruz. Geçtiğimiz yıl içerisinde tüm iş kollarımızda yatırım hedeflerimize ulaştık ve sektördeki lideri konumumuzu koruduk. Yatırımlarımız yıl boyunca toplamda 15.7 milyar TL’ye ulaştı. Fakat sadece yatırımlarımız ile gündeme gelmiyor, daha iyi bir gelecek için yeni enerji dünyasına öncülük etme vizyonumuz doğrultusunda ilerlemeye de devam ediyoruz. Önümüzdeki dönemde de istikrarlı büyüme çizgimizi sürdürürken topluma fayda sağlayacak projeler üretmeye, iş birlikleri geliştirmeye, tüm paydaşlarımız ve ülkemiz için değer yaratmaya devam edeceğiz.” dedi.

“2023’ün tüm zorluklarından daha güçlü bir şekilde çıktık.’’

Geçtiğimiz yılın ekonomik dalgalanmalar ve zorlu küresel koşullarla dolu bir dönem olduğunun altını çizen Enerjisa Enerji CFO’su Philipp Ulbrich, “Dünya genelinde enerji sektöründe benzeri görülmemiş bir süreçten geçiyoruz. Her ne kadar bu gelişmelerden tam anlamıyla izole olmasak da güçlü bilançomuz ve sağlam risk yönetimimizle olumsuz etkilerini sınırlı tutmayı başardık. Özellikle Toroslar bölgesinde yaşanan deprem felaketlerinin ardından, yaraları sarmak ve bölge altyapısını yeniden inşa etmek için var gücümüzle çalıştık. Finansal stabilitemizi koruyarak, kriz zamanlarında bile güven veren bir liman olmamızı sağlayan iş modelimizin sağlamlığı ve yenilikçi projelerimiz sayesinde, 2023 yılında tüm iş kollarımızda hedeflerimize ulaşmanın memnuniyetini yaşıyoruz. Sürdürülebilir stratejimiz sayesinde 2024 yılı için müşteri çözümleri de dahil olmak üzere yatırım planımız ile uyumlu olarak hız kesmeden yatırımlarımıza devam ediyoruz. 2024 yılında da, ’Daha İyi Bir Gelecek’ vizyonumuz doğrultusunda finansal sağlamlığımızı daha da güçlendirerek, yenilikçi çözümler ve sürdürülebilir projeler aracılığıyla Türkiye’nin kararlı enerji dönüşümüne öncülük etmeye devam edeceğiz.” dedi.

Enerji dönüşümündeki şebeke yatırımlarının öneminin altını çizen Ulbrich, Enerjisa olarak enerji dönüşümünün omurgası olan dağıtım altyapısına, yatırımcılara verilen sözün de ötesinde 13.5 milyar TL yatırım yapıldığını ve tüm mali vaatlerin zamanında yerine getirildiğini belirtti. Gösterdikleri ilgi ve kararlı destekleri için tüm Enerjisa paydaşlarına teşekkürlerini ileten Ulbrich, gelecekte yapılacak yatırımlarla hissedar değeri oluşturmaya ve paydaşların beklentilerini karşılamaya devam edeceklerinin altını çizdi.

Enerjisa Enerji, sürdürülebilir büyüme stratejisi ve dengeli bir şekilde sürdürdüğü yatırımları sayesinde zorlu dönemlerde dahi finansal dayanıklılığını korurken, toplumsal sorumluluklarını da göz ardı etmiyor. Sadece kâr odaklı değil, aynı zamanda çevreye duyarlı ve toplum için fayda üreten bir şirket olarak bilinirliği artan Enerjisa Enerji, sektöründe lider bir konumda yer almasının yanı sıra toplum ve yatırımcılar nezdinde güvenilir bir marka olarak da kabul görüyor.