Enerjisa Enerji, ‘İşimin Enerjisi’ çatısı altında hayata geçirdiği yenilenebilir enerji uygulamalarıyla enerji tüketiminde tasarrufu ve verimliliği sağlamak, karbon salımını en aza indirmek için 2023 yılında da performans ve verim odaklı projeler geliştirdi.

İşimin Enerjisi çatısı altında sürdürülebilirlik ve tasarruf odaklı ürünlerle yenilenebilir enerji kullanımını artıran çözümler geliştiren Enerjisa Enerji; GES projeleri ile karbon ayak izini azaltma ve gelir oluşturma imkanı sunarken, enerji verimliliği uygulamalarıyla da işletmelere yatırım maliyeti yansıtmadan önemli bir gider kalemi olan enerji maliyetinden tasarruf ettiriyor. İşimin Enerjisi projeleri ile yatırım finansmanı sağlayan, performans ve verimlilik odağında sürekli raporlama ve bakım onarım hizmeti veren şirket, her geçen gün daha fazla işletmeyi sürdürülebilir enerji ile buluşturuyor.

Performans ve verimlilik odaklı çözümler ile maksimum fayda sağlanıyor

‘Herkes için daha iyi bir gelecek’ vizyonuyla Türkiye’nin enerji dönüşümünün oyun kurucularından biri olan Enerjisa Enerji, İşimin Enerjisi uygulamalarıyla yatırım maliyetini tamamen karşılayarak iş birliği yaptığı kamu ve özel sektör kuruluşlarına ihtiyaçlarına özel projeler geliştirmeye ve maksimum faydayı elde etmelerini sağlamaya devam ediyor. İşimin Enerjisi uygulamaları çerçevesinde, sürdürülebilirlik ve tasarruf odaklı ürünlerle yenilenebilir enerji kullanımını artırmayı hedefleyen çözümler bir arada sunuluyor. Türkiye’nin net sıfır emisyon hedefine ve yeşil dönüşüm yolculuğuna önemli katkılar sağlamak amacıyla yatırım yapan şirket, gelecekte daha temiz ve sürdürülebilir bir enerji kullanımı için sektöre öncülük edenlerin arasında yer alıyor.

Hedef 2024’te 34 binden fazla hane elektriği üretmek

Yapılan açıklamaya göre GES projeleri, enerji verimliliği uygulamaları ve yeşil enerji sertifikasyonu ile 2023 yılı boyunca tüm müşterilerine daha temiz ve sürdürülebilir enerjinin mümkün olduğunu uygulamalı olarak gösteren Enerjisa Enerji, 2023 yılında toplam 66,8 MWp kurulu gücündeki projelerin kurulumuna başlamış durumda. 2024 yılında tamamının faaliyete geçmesiyle birlikte, yıllık 34 bin 188 hanenin elektrik tüketimine eş değer olan yaklaşık 102 bin MWh elektrik üretilecek. Bu çalışma sayesinde, yıllık yaklaşık 136 bin ton karbon salımının engellenmesi hedefleniyor. Bunun yanı sıra Enerjisa Enerji’nin portföyünde yer alan işletmelerin 2.671 GWh’lık elektrik tüketimi ‘Yeşil Enerji’ ile sertifikalandırılacak. Bu sertifikalandırma ile yaklaşık 1,2 milyon ton karbon salımının önüne geçilecek. Bu projeler, Enerjisa Enerji’nin çevre dostu ve sürdürülebilir enerji çözümleriyle enerji taleplerine yanıt verirken, çevresel etkileri azaltarak daha temiz bir geleceğe katkı sağlama amacını da vurguluyor.

“İşimin Enerjisi ile Dünya’nın ortak sorunu olan iklim krizine çözüm sunuyoruz’’

Dünyanın enerji dönüşümüyle şekillenirken yeni fırsatları da beraberinde getirdiğini belirten Enerjisa Enerji CEO’su Murat Pınar, “Dünyanın her yerinde hissedilen ve uluslararası gündemin ilk sırasında yer alan sorunun adı ortak: iklim krizi. Bugün küresel emisyonların yaklaşık yüzde 75’i enerji üretim ve tüketiminden kaynaklanıyor. Türkiye’nin en büyük enerji oyuncularından biri olarak, Enerjisa’nın bu soruna kulak tıkaması mümkün değil. ‘Herkes için daha iyi bir gelecek’ oluşturma hayalimiz doğrultusunda bu sorunun bir parçası isek çözümün de bir parçasıyız diyor ve yatırımlarımızı bu doğrultuda yapılandırıyoruz.

Ocak ayı başında bakanlığımızın açıkladığı Türkiye’nin 2030 yılı Enerji Verimliliği Stratejisi ve Eylem Planı’ndaki hedeflere İşimin Enerjisi gibi hem ülkemiz hem de dünyamız için çarpan etkisine sahip bir uygulama ile katkı sağlıyoruz. Hayata geçtiği günden bu yana Türkiye’nin sanayicilerini, kamu ve hizmet sektörü kuruluşlarını ve tüm işletmelerini temiz enerji ile buluşturuyoruz.

2024 yılında rüzgâr enerjisi santrallerini de yenilenebilir enerji portföyümüze ekleyerek örnek projelerimizle müşterilerimizin karşısına çıkacağız. 2024 yılının da en az 2023 yılındaki kadar başarılı geçmesini temenni ediyor, Türkiye’de örnek hikayeler oluşturan bu projeleri başarıyla hayata geçiren çalışma arkadaşlarıma, ayrıca yenilenebilir enerjinin gücüne inanan müşterilerimize teşekkür ediyorum” dedi.