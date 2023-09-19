Türkiye’nin önde gelen elektrik üretim şirketlerinden Enerjisa Üretim, öğrencilerin hem mesleki hem de kişisel gelişimlerine katkı sağlayacak eğitim olanakları ve ekipmanlar ile destek sağlayacağı Manisa Celal Bayar Üniversitesi öğretim görevlilerine eğitim düzenledi. 11-13 Eylül’de gerçekleştirilen eğitim programı kapsamında öğretim görevlilerine yönelik derinlemesine enerji sektörü eğitimleri ve saha gezisi düzenlendi.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Meslek Yüksekokulu ile Enerjisa Üretim arasındaki iş birliği, Enerjisa Üretim’in sektörün sürdürülebilirliğini sağlama vizyonu kapsamında enerji sektöründe nitelikli çalışan yetiştirilmesine odaklanıyor. Geçtiğimiz Temmuz ayında imzalanan protokol sayesinde öğrenciler, enerji sektörünün gereksinimlerine uygun bir şekilde hazırlanma ve sektörün geleceğine katkı sağlama fırsatı yakalayacak.

Enerjisa Üretim’in İstanbul Ataşehir’de bulunan merkez ofisini ve Balıkesir’de bulunan Balıkesir Rüzgar Enerji Santralini 3 günlük program kapsamında ziyaret eden akademik kadro, öncelikli olarak Enerjisa Üretim hakkında detaylı bilgiler alırken rüzgar enerjisinin temelleri, enerji piyasaları, elektrik üretim teknolojileri, enerji santralleri optimizasyonu ve varlık yönetimi, proje mühendisliği, proje geliştirme ve izin süreçleri gibi sektörün temel unsurları ile ilgili alanında uzman profesyonellerden eğitimler alma fırsatı yakaladı. Öğretim görevlileri, şirketin merkezi kontrol odası Senkron’u da ziyaret ederken, VR teknolojisi kullanılan alanları deneyimleme şansına sahip oldular. Sadece enerji üretimi konusunda değil, aynı zamanda sürdürülebilirlik ve sektördeki güncel bilgilere sahip olma konusunda da katkı sağlama amacıyla detaylı bir program hazırlandı.

Enerjisa Üretim İnsan ve Kültür Genel Müdür Yardımcısı Ayşegül Gürkale, bu iş birliğinin önemini vurgulayarak şunları söyledi: "Eğitim konusu özellikle yenilebilir alanda sektörün gelişmesi ve sürdürülebilir olması açısından kritik olarak değerlendirdiğimiz başlıklar arasında yer alıyor. Enerjisa Üretim olarak odağımız sektörümüzün büyümesi, gelişmesi ve güçlenmesi ve bu bakış açısıyla geleceğimiz olarak gördüğümüz gençlerimize destek vermek bizim için oldukça önemli. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Meslek Yüksekokulu ile yaptığımız iş birliği ile sektördeki insan kaynağının gelişimine katkıda bulunmaya odaklanıyoruz. Akademisyenleri Enerjisa Üretim merkez ofisimizde ve santrallerimizde ağırlamak ve iş birliği kapsamında sektöre yönelik paylaşımlarda bulunmak bizler için değerli. Protokol sayesinde de sektöre nitelikli profesyoneller yetiştirmeye olan taahhüdümüzü bir kez daha göstermeyi amaçlıyoruz" dedi.