Çelik, açıklamasında, "Bugün Kütahya deplasmanında, mübarek Ramazan ayında, bazı emniyet güçleri taraftarlarımıza orantısız güç kullanmış, oruçlu insanların bulunduğu otobüse biber gazı sıkılmış ve taraftarlarımızın istifra etmesine sebep olunmuştur. Bu konuda gerekli işlemlerin savcılıkta başlatılması talimatını hukuk ekibimize verdim." dedi.

Çelik, yaşananların sadece bir başlangıç olduğunu belirterek, "Ancak, orada sırtında şerefli Türk Polisi üniformasıyla taraftarlarımıza gülerek hareket çeken, düşmanca joplayan, mesleğinin taşıdığı tüm ahlaki değerlerden yoksun memura sesleniyorum; Sen hukuk önünde bu işin hesabını verene kadar peşindeyim senin!" ifadelerini kullandı.