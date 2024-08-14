Edirne’nin Enez ilçesinde, Edirne DKMP (Doğa Koruma Milli Parklar) Şube Müdürlüğü tarafından, 600 çil keklik doğaya bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce Afyonkarahisar Şuhut Keklik Üretim İstasyonu’ndan tahsis edilen 600 çil keklik, Enez Kaymakamı Muhammed Emin Tutal, Edirne DKMP İl Şube Müdürü Kerim Yapça, Enez İlçe Jandarma Komutanı Önder Gülez ve muhtarların katılımıyla, doğaya bırakıldı. Salınan çil kekliklerin, hem süne, hem de çekirgeyle mücadelede önemli bir yer tutarken, aynı zamanda da biyolojik mücadelede farkındalık sağlayarak kimyasal yöntemlerin azalmasına yardımcı olacağı bildirildi.