Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) organizasyonuyla bu yıl 64’üncüsü düzenlenen Uluslararası Bursa Festivali’nin 13’üncü etkinliğinde Elif Sanchez ve Dilek Türkan, 1800 yıllık İznik Roma Tiyatrosu’nda sahne aldı. Uludağ İçecek ana sponsorluğunda gerçekleştirilen festivalde Türk müziğinin zarif sesi Dilek Türkan ile cazı Akdeniz ezgileriyle buluşturan Elif Sanchez, tarihi atmosferde dinleyicilere unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu. Işık şovuyla görsel bir şölene dönüşen gecede sanatçılar tarafından ‘Quba’nın ağ alması’, ‘Bağlamam perde perde’, ‘Kırmızı buğday’ ve ‘Fikrimin ince gülü’ gibi sevilen eserler başarıyla seslendirildi. Gece boyunca sanatçılara eşlik eden müzikseverler, tarihi mekânın etkileyici atmosferinde keyifli anlar yaşadı.

Atmosfer ve seyircinin enerjisi sahneye yansıdı

Konser sonunda konuşan Dilek Türkan, "Çok güzel bir festival. Kendi enerjimizle hareket edip bunun karşılığını aldığımızda çok mutlu oluyoruz. Elif Sanchez’le birlikte sahne almak benim için önemli bir enerji kaynağı. Seyircimizin bize eşlik etmesi de ayrıca mutluluk veriyor. Etkinliği düzenleyen ve emek veren herkese çok teşekkür ediyoruz" dedi. İznik’te sahne almaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Elif Sanchez ise "Çok keyifli bir konser gerçekleştirdik. Atmosfer ve seyircinin enerjisi sahneye de yansıdı. Bu güzel festivalde yer almaktan büyük mutluluk duyduk" diye konuştu.

Konserin sonunda sanatçılara çiçekleri BKSTV Başkanı Zekeriya Birkan ile konser sponsoru Vardar Tekstil Yönetim Kurulu Üyesi Betül Vardar tarafından takdim edildi.

Uluslararası Bursa Festivali, 10 Ağustos Pazartesi günü saat 21.00’de Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu’nda gerçekleştirilecek Özcan Deniz konseriyle sona erecek.