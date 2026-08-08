Edirne İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından, Enez Balıkçı Barınağı'nda gerçekleştirilen denetimlere Deniz Polisi ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri de katıldı.

1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu ve ilgili mevzuata göre yapılan kontrollerde trol teknelerinin avcılık faaliyetleri, ruhsat ve izin belgeleri ile su ürünleri mevzuatı kapsamında yerine getirmeleri gereken yükümlülükleri incelendi.

Denetimlerin, denizlerdeki su ürünleri kaynaklarının korunması, yasa dışı avcılığın önlenmesi ve sürdürülebilir balıkçılığın desteklenmesi amacıyla gerçekleştirildiği belirtildi.