Kentin 20 ilçesinde eşit ve adil hizmet anlayışıyla yıllardır beklenen her sorunu birer birer çözüme kavuşturan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, İvrindi'nin Kocaeli Mahallesi'nde dev altyapı yatırımı ve sıcak asfalt çalışmalarıyla ulaşım konforunu artırdı. Edremit devlet yolundan Kocaeli kırsal mahallesine uzanan güzergahta 3,5 kilometrelik yol, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı tarafından sıcak asfaltla kaplandı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin öz kaynaklarıyla plent tesisinde üretilen sıcak asfalt serimi ile yollar daha güvenli, modern ve konforlu hale geliyor. Ayrıca Kocaeli Mahallesi'nde Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (BASKİ) tarafından toplam 2 bin 900 metre içme suyu hattı ve 428 metre kanalizasyon şebeke hattı yapımı gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarla ilgili İvrindi Belediye Başkanı Önder Lapanta ile birlikte mahallede incelemelerde bulunan Başkan Akın, vatandaşlar tarafından coşkuyla karşılandı. Yediden yetmişe mahalle sakinlerinin sevgi seliyle karşılanan Akın için kurban kesildi, davullar zurnalarla benzersiz bir karşılama töreni hazırlandı. Hemşehrileriyle tek tek kucaklaşan, sohbet eden Akın, 'Hemşehrilerimin memnuniyeti, yüzlerindeki tebessüm benim en büyük motivasyonum' dedi.

'Kalıcı yatırımlar yapıyor, makyaj yapmıyoruz'

İvrindi Belediye Başkanı Önder Lapanta ile istişare ederek, birlik ve beraberlik içinde çalışmalar gerçekleştirdiklerini dile getiren Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, 'Biz yapacağımız her çalışmada istişare ediyoruz, konuşuyoruz. Önceliklerimizi belirliyoruz. Burada yapacağımız daha çok işler var. Biz yaptık oldu diye makyaj yapmıyoruz. Mesela burada 2 bin 900 metre içme suyu şebeke hattı ve 428 metre kanalizasyon şebeke hattı döşedik. Yani altyapısını da yapıyoruz. Çünkü bu evlatlarımız ilerde sıkıntı yaşamasın. Bu emanetimizi düzgün bırakalım diye uğraşıyoruz. Bizler asfalt seferberliği kapsamında 20 ilçemizde çalışma yapıyoruz. Çok kısa bir sürede toplamda 483 kilometre asfalt döşedik. Bunun bir kısmı sathi kaplama, bir kısmı sıcak asfalt. Sathi kaplama makinelerimizi değiştirdik. Yeni nesil sathi kaplama yapıyoruz' ifadelerini kullandı.

Edremit devlet yolundan Kocaeli kırsal mahallemize uzanan bu güzergâhın altyapısını tamamladığımız için 3,5 kilometrenin üzerindeki bu yolu hayata geçirdik. Aynı zamanda bunu yaparken de öncelikle bizlerin içinde Allah korkusu var. Kul hakkı nedir biliyoruz. Bunu bilerek kamunun hakkını da kaynaklarını da en iyi, en doğru şekilde kullanarak hareket ediyoruz. Bu nedenle yol yapım maliyetlerimizi azaltmak için saatte 240 ton üretim kapasiteli kendi asfalt şantiyemizi, plentimizi kurduk. Yeni makinelerimizi satın aldık. Bu yolumuzu kendi öz kaynaklarımızla yaptık. Yani hem harbiden yerli, hem de harbiden milli yol burası. Bunları değerlendirmemiz ve bu potansiyeli ortaya çıkarmamız lazım. Biz yapıyoruz ama tek başımıza değil. İvrindi Belediyemiz ile birlikte yapıyoruz. Çünkü bizim derdimiz o yaptı, bu yaptı değil. Bizim derdimiz Allah şahittir. Bir olmak, beraber olmaktır. Bir ve beraber olursak kazanıyoruz. Zaman birlik olma zamanıdır. Zaman devletimizin etrafında kenetlenme, zor zamanda bir olma zamanıdır' dedi.

Önce altyapı sonra üstyapı tamamlanıyor

20 ilçede başlattıkları altyapı yatırımları kapsamında İvrindi'de gerçekleşen çalışmalarla ilgili konuşan Akın, 'Göreve geldik ve hemen İvrindi'de Önder Başkanımız ile birlikte çalışmalar yaptık. 37 bin metre içmesuyu hattını tamamladık. 5 bin 273 metre kanalizasyon şebeke hattımızı tamamladık. Bedrettin, Döşeme ve Kocaoba mahallelerimizde kanalizasyon şebeke hattı yapımını tamamladık. Çarkacı, Çatalan, Evciler, Haydar, Karacebiş, Kınık, Mallıca ve Yağlılar mahallelerimizde içme suyu şebeke hatlarını yeniledik. Kocaeli Mahallemizde içme suyu ve kanalizasyon şebeke hattı yapımını tamamladık. Yürekli Mahallesi'nde içme suyu şebeke hattı yenileme ve uzatma çalışmasını yaptık. Kurtuluş Mahallesi Ilıca Sokak'ta kanalizasyon şebekesi uzatma yapımını tamamladık' diyerek bu çalışmaların artarak devam edeceğini dile getirdi.

Başkan Lapanta: 'Konuşma devri bitti, icraat devri başladı'

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ile birlikte uyumlu ve güzel çalışmalar gerçekleştirdiklerini söyleyen İvrindi Belediye Başkanı Önder Lapanta, 'Göreve geldiğimiz andan itibaren 'Bundan sonra konuşma devri bitti, icraat devri başladı dedik. Bu icraatlarımız da artarak devam edecek' dedi.

'Ahmet Başkan sayesinde tozdan, çamurdan kurtulduk'

Kocaeli yolunun yıllardır en büyük sorun olduğunu söyleyen vatandaşlar, 'Yollarımızda büyük büyük oluklar vardı. Suyla, çamurla doluyordu. Arabalarımız mahvolmuştu. Kaç yıldır büyük bir sorundu. Şimdi çok iyi oldu. Biz Kocaeli Mahallesi olarak memnun olduk. Ahmet Akın'a çok teşekkür ederiz. Yol için 17-18 yıldan beri çok sıkıntı çektik. Burası yapılacak diye 17 yıl önce söz verilmişti ama yolumuzu yapmak Ahmet Başkanımıza nasipmiş. Bizleri çok sevindirdi. Çok sıkıntı çektik ama başkanımız sayesinde mutlu sona ulaştık.' sözleriyle mutluluklarını dile getirdiler.