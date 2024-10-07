Yeni dönem için engellilerin kendi işini kurma hibe desteği başvuruları, 6 Aralık 2024 tarihi saat 23:59’a kadar e-Devlet üzerinden online olarak kabul edilecektir. Kendi işini kurmak isteyen engelliler, tarım ve hayvancılık sektöründe kuruluş, işletme ve demirbaş desteği için en fazla 300 bin lira, diğer sektörlerde ise en fazla 400 bin lira hibe alabilecekler.

Eski hükümlülerin kendi işini kurma başvuruları ise Adalet Bakanlığı Denetimli Serbestlik Müdürlüklerine 6 Aralık 2024 mesai saati sona kadar yapılabilecektir. Bu kapsamda, tarım ve hayvancılık sektörü projeleri için en fazla 240 bin, diğer sektörler için ise 300 bin lira hibe desteği sağlanacaktır.

Ruhsal ve zihinsel engellilerin istihdamını destekleyen korumalı işyeri projeleri, engellilerin işe yerleştirilmesi, mesleki eğitim ve rehabilitasyon gibi konulardaki başvurular da 6 Aralık 2024 tarihi mesai saati sona erene kadar il müdürlüklerine veya hizmet merkezlerine elden teslim edilebilecek veya posta yoluyla gönderilebilecektir.

Başvuru süreci hakkında detaylı bilgiye ulaşmak için "Engelli Hibe Desteği Proje Başvuru Kılavuzu" ve "Başvuru Rehberi" Türkiye İş Kurumu'nun resmi internet sitesinde (www.iskur.gov.tr) yayınlanmıştır.

Bursa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, engelli ve eski hükümlüler ile diğer kurum ve kuruluşlara konuyla ilgili detaylar hakkında bilgi vermek amacıyla proje birimine şahsen başvuru yapılmasını veya 0 224 220 41 65 numaralı telefondan danışmanlık hizmeti alınmasını önermektedir.