Golden Global Yatırım Bankası, sektörün önemli etkinlikleri arasında yer alan ve bu yıl Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur’da düzenlenen 19. IFN Asya Forumu’na katıldı.

Golden Global Yatırım Bankası faizsiz finans esasları ile yatırım bankacılığı alanında Türkiye ve uluslararası finansal piyasalarda etkinliğini artırmaya devam ediyor. Banka, sektörün önemli etkinlikleri arasında yer alan ve bu yıl Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur’da düzenlenen 19. IFN Asya Forumu’na katıldı. Forumda Sermaye Piyasaları ve Yatırım Bankacılığı Direktörü Ahmet Tacer konuşmacı olarak yer aldı.

Sukuk piyasasının bölgedeki faizsiz finans kurumları için taşıdığı önemi vurgulayan Sermaye Piyasaları ve Yatırım Bankacılığı Direktörü Ahmet Tacer, “Sukuk piyasası, faizsiz finans sektörüne yüksek kaliteli ve likit varlıklar sunarak büyüme ve istikrar için önemli bir rol oynuyor. Bankacılık ve bankacılık dışı finansal kuruluşların sukuk aracılığıyla daha fazla desteklenmesi, piyasamızın derinleşmesi ve çeşitlenmesi için kritik önem taşıyor. Son yıllarda yeşil ve sürdürülebilirlik bağlantılı sukuk gibi yenilikçi finansal araçların ortaya çıkması, sektörümüz için yeni fırsatlar sunuyor. Golden Global Yatırım Bankası olarak kaynak temini ve çeşitlendirmesi amacıyla yerel ve uluslararası sermaye piyasalarında etkinliğimizi artırıyoruz. Önümüzdeki dönemde kurumsal müşterilerimizin sukuk ihraçlarına daha fazla odaklanacağız” dedi.

Golden Global Yatırım Bankası faizsiz finans ekosistemine katkı ve piyasadaki likiditenin etkin yönetimine destek sağlamak amacıyla International Islamic Liquidity Management Corporation (IILM) yöneticileriyle de genel merkezlerinde bir araya gelerek, uluslararası kira sertifikalarının Türkiye’de yatırımcılarla buluşturulması ve faizsiz bankacılığın derinleşmesi için önemli bir adım attı. Banka bu çalışma kapsamında sabit getirili faizsiz finans enstrümanları yelpazesini genişletmeyi hedefliyor.