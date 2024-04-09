Esenyurt’ta yaşayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile engelli vatandaşların bayram tıraşları ve kişisel bakımları belediye ekipleri tarafından yapıldı.

Esenyurt Belediyesinin ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik verdiği Evde Kişisel Bakım ve Kuaförlük Hizmeti’nde Ramazan Bayramı mesaisi yaşandı. Ekipler, hizmet kapsamında 65 yaş ve üzeri ile engelli bireylerin evlerine giderek kişisel bakımlarını gerçekleştirdi. Vatandaşların yaşam kalitesini artırarak ailelerine destek sağlamanın hedeflendiği bu hizmet ile saç kesimi, saç yıkama, sakal tıraşı ve kişisel bakım işlemleri profesyonel ekipler eşliğinde gerçekleştirildi. Verilen hizmetten memnun kaldıklarını dile getiren vatandaşlar, Esenyurt Belediyesi’ne teşekkür etti.