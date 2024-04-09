Nilüfer Belediye Meclisi 2024-2029 döneminin ilk toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda Meclis yönetimi ve komisyon üyeleri belirlenirken 2023 yılı faaliyet raporu da oy çokluğuyla onaylandı.

Nilüfer Belediye Meclisi, yeni dönemin ilk toplantısını Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir başkanlığında Halk Evi’nde bulunan Nilüfer ‘Barış Meclisi’nde gerçekleştirdi. Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, bütün Meclis üyelerine başarılar diledi. 5 yıl boyunca şeffaf ve adil bir yönetim süreci geçirmek istediklerini ifade eden Özdemir “Nilüfer Belediyesi Meclisi’nde ortak hareket ederek kararları alıp uygulama arzusundayız. Zor bir süreçten geçtik ve artık görevler belli oldu. Demokratik bir ortamda gerçekleşen seçimlerde Nilüfer halkı da bir teveccühte bulundu ve bize görev verdi. Bizler de bu göreve en iyi şekilde layık olmak için çalışacağız ve hizmetlerimizi gerçekleştireceğiz. İlk toplantımız hayırlı olsun” dedi.

Başkan Şadi Özdemir’in ardından CHP, AK Parti ve MHP Grup Sözcüleri de yeni döneme ilişkin iyi temennilerini dile getirdi. Konuşmaların ardından Meclis Divan Katipliği, Meclis Başkan Vekilliği ve Komisyon Üyelikleri için seçim yapıldı. Yapılan gizli oylama sonucu yeni Meclis yönetimi şu isimlerden oluştu;

"Birinci Başkan Vekili Mahmut Demiröz, İkinci Başkan Vekili Neşe Özçelik, Meclis Divan Katibi Asil Üye Günce Çelik ve Meclis Divan Katibi Asil Üye Gökçe Güney."

Meclis’te komisyonlar için de açık oylama yapıldı. Üyelerin 4’ü CHP’den 1’i de muhalefet partilerinden oluştu. Yapılan oylamalar sonucu Nilüfer Belediye Encümen üyeliklerine de Demirhan Aslan, Neş Özçelik ve Ali Sezgin getirildi. Toplantıda ayrıca 2023 yılı faaliyet raporu da yeni meclisin onayına sunuldu. Meclis 1. Başkan Vekili Mahmut Demiröz’ün başkanlık yaptığı görüşmede, rapor oy çokluğuyla kabul edildi. 2023 yılı Denetim Raporunun da görüşüldüğü meclis toplantısında ayrıca, birliklere üyelikler de yeniden belirlendi.

İlk meclis toplantısının ardından Başkan Şadi Özdemir ve yeni seçilen meclis üyeleri düzenlenen iftarda bir araya geldi.