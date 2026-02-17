Programın ilk etabında CHP İnegöl İlçe Başkanlığı’nda basın açıklaması gerçekleştirildi.

CHP İnegöl İlçe Başkanı Zemci Şahin, açılış konuşmasında iktidarın CHP’li belediyelere yönelik baskılarını eleştirerek, “Cumhuriyet Halk Partisi sandığa inanan bir partidir. Halkın refahını yükseltecek, borçlarını silecek ve ülkeyi rahata kavuşturacak tek çözüm CHP iktidarıdır” ifadelerini kullandı. Şahin, mobilya sektöründe yaşanan ekonomik daralmaya dikkat çekerek, işçilerin maaşlarını zamanında alamadığına vurgu yaptı.

CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş ise Bursa’nın yıllardır merkezi iktidardan hak ettiği hizmeti alamadığını belirtti.

Yeşiltaş, “Susuz bir kent, keşmekeş bir trafik, bitirilemeyen projeler ve yoksullaşan halk… Bursa ne yerelde ne genelde gerekli karşılığı almıştır. Bu mesele kaynak değil, vicdan ve adalet meselesidir” dedi.



Yeşiltaş ayrıca, “Geçinemiyorsan kornaya bas” etkinliğine vatandaşların yoğun destek verdiğini hatırlatarak, halkın mevcut iktidardan memnun olmadığını ve erken seçim talebinin giderek güçlendiğini vurguladı.



SAHA PROGRAMI

Basın açıklamasının ardından CHP heyeti, İnegöl Muhtarlar Derneği’nde mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek sorunları dinledi. Program kapsamında İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası ile Oluşum Cam Fabrikası ziyaret edilerek Pazartesi Pazarı’nda vatandaşlarla görüşmeler yapıldı. Günün sonunda ise Ertuğrul Gazi Caddesi’ndeki mağazalar ziyaret edilerek esnafın talepleri dinlendi.