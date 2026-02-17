Nilüfer Belediyesi, kentsel dönüşüm projelerinde sıkça yaşanan yarım kalmış inşaatlar ve yüklenici firma kaynaklı mağduriyetlerin önüne geçmek için yeni bir model geliştirdi. Hak sahiplerinin doğrudan belediye ile muhatap olacağı bu güvenli dönüşümün tanıtım toplantısı, dönüşümün ilk başlayacağı bölge olan Barış Mahallesi sakinlerine yapıldı.

Nilüfer Barış Meclisi’nde düzenlenen bilgilendirme toplantısına Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Belediye Başkan Yardımcıları ve dönüşüm alanında yaşayan hak sahipleri katıldı. Toplantıda, projenin teknik detayları ve sürecin işleyişi mahalle sakinleriyle paylaşıldı.

“MAĞDURİYETE İZİN VERMEYECEĞİZ”

Toplantının açılışında konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, geçmişte yapılan kentsel dönüşüm uygulamalarında vatandaşların ciddi sıkıntılar yaşadığına dikkat çekti. Yıkılan evlerine yıllardır dönemeyen ve yüklenici firmaların taahhütlerini yerine getirememesi nedeniyle zor durumda kalan aileler olduğunu hatırlatan Başkan Şadi Özdemir, geliştirdikleri sistemin mantığını şu sözlerle anlattı:

“Kentsel dönüşümde vatandaşın yüklenici firmayla olan birebir ilişkisini ortadan kaldırıyoruz. Vatandaşın muhatabı doğrudan belediye olacak. Belediye hak sahibinin hakkını koruyacak, işi yaptıracak ve süreci denetleyecek. Hak sahibi olarak sizler, yükleniciler karşısında bireysel mücadele verdiğinizde zayıf kalabiliyorsunuz. Biz diyoruz ki; aradaki köprü belediye olsun, sorumluluğu belediye alsın. Böylece müteahhit size karşı değil, belediyeye karşı sorumlu olacak.”

AMAÇ TİCARET DEĞİL, SOSYAL BELEDİYECİLİK

Bu projeyi ticari bir amaçla değil, tamamen “sosyal belediyecilik” anlayışıyla hayata geçirdiklerini vurgulayan Başkan Şadi Özdemir, hedeflerinin halkın güvenli konutlara kavuşması olduğunu belirtti. Başkan Şadi Özdemir, “Halkın çıkarlarını korumak gerektiğine inandığımız için bu sorumluluğu alıyoruz. Amacımız devasa, yüksek binalar dikmek değil; sağlıklı, yaşanabilir, güvenli konutlar üreterek bu modeli tüm Bursa’ya örnek hale getirmek” dedi.

Barış Mahallesi’ndeki kentsel dönüşümde, hak sahibi sayısının az olması ve uzlaşmanın daha hızlı sağlanabileceği öngörüsüyle pilot bölge seçildiğini belirten Başkan Şadi Özdemir, sürece dair şu takvimi paylaştı:

“Sizlerle hızlı bir şekilde uzlaşma sağlayıp, anlaşmaları tamamlarsak, 2027’nin Mayıs veya Haziran ayında temeli atmayı hedefliyoruz. 1,5 yıl, en fazla 2 yıl içinde de konutlarınızı teslim edecek bir model üzerinde çalışıyoruz. Barış Mahallesi’ndeki bu adımı, daha sonra Esentepe Mahallesi’ndeki planlarımız izleyecek.”

Konuşmaların ardından Nilüfer Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürü Mustafa Yılmaz, hak sahiplerine projenin teknik detaylarını içeren bir sunum yaptı. Toplantı, vatandaşların sorularının yanıtlanmasıyla sona erdi.