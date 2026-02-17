İnegöl’de gerek spor festivalleri gerekse tiyatro ile kültür-sanat alanında hayata geçirdiği etkinliklerle şehirde sosyal yaşamı canlandıran İnegöl Belediyesi, sanatı her yaştan vatandaşla buluşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda faaliyetlerini sürdüren İnegöl Belediyesi Şehir Tiyatrosu, çocuklara yönelik hazırladığı yeni oyunu “İki Bavul Dolusunun” ilk gösterimini gerçekleştirdi.

ŞEHİR TİYATROSU EKİBİNİN YENİ OYUNU MİNİKLERLE BULUŞTU

Yazarlığını Nedim Buğral’ın üstlendiği, yönetmenliğini Volkan Derman’ın yaptığı oyun, 14 Şubat Cumartesi günü saat 14.00’te Beşinci Mevsim Kültür Merkezi’nde sahnelendi. Sahnedeki performanslarıyla izleyicinin beğenisini kazanan Yasin Arda Kalenderoğlu ve Volkan Derman, minik izleyicilere hem eğlenceli hem de düşündürücü bir tiyatro deneyimi sundu. Oyunun ses ve ışık tasarımı ise Sudenur Önal tarafından hazırlandı.

Çocukların yoğun ilgi gösterdiği prömiyer gösteriminde “İki Bavul Dolusu”; sahne dili, anlatım gücü ve oyunculuk performanslarıyla dikkat çekerek alkış aldı.

İnegöl Belediyesi, kültür ve sanat alanında düzenlediği etkinliklerle çocuklara tiyatro sevgisini erken yaşta kazandırmayı hedeflerken, sanatın birleştirici gücünü şehrin tüm kesimleriyle buluşturmaya devam edeceğini vurguladı.