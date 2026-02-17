TOKİ tarafından Bursa'da hayata geçirilecek "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında inşa edilecek 4 bin konut için hak sahipleri belirlenecek. 21 Şubat 2026 Cumartesi Günü gerçekleşecek çekiliş için Nihai TOKİ Listesi açıklanırken, başvuru sürecini tamamlayan vatandaşlar kura heyecanı yaşayacak.

Hak sahipliği belirleme kura çekilişi, 21 Şubat Cumartesi günü saat 11:00'da Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde (Merinos AKKM) gerçekleştirilecek. Çekilişle birlikte projede ev almaya hak kazanan isimler resmen ilan edilecek. Kurada ismini kontrol etmek isteyen vatandaşların https://talep.toki.gov.tr/500binkonut/iller/bursa.html adresinden ulaşabilecekleri belirtildi.

İnegöl’deki hak sahipleri için buraya tıklayınız. Sıralı tam liste…

Kaynak: TOKİ