Darıca Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi (DAREN) bünyesinde bir yıl boyunca eğitim gören özel bireyler, emeği göz nuru eserlerini "Engelsiz İzler" temasıyla sergiledi.

Darıca Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi (DAREN) bünyesinde eğitim gören kursiyerler, yıl boyunca öğrendiklerini ‘Engelsiz İzler’ temasıyla yıl sonu sergisinde sergiledi. Özel birey kursiyerlerin el emeği göz nuru eserlerinin sergilendiği yıl sonu sergisinin açılışına Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı İsmail Yıldırım ile birlikte çok sayıda davetli katıldı. Darıca’da engelleri birlikte aştıklarını söyleyen Başkan Bıyık, "Darıca Belediyesi olarak engelleri birlikte aşmak için çalışıyoruz. Darıca Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi (DAREN) bünyesinde düzenlediğimiz farklı kurslarda engelli kardeşlerimize destek oluyor ve onları topluma kazandırmak için çalışıyoruz. Onların inancı ve başarısı bizi mutlu ediyor. Engelli kardeşlerimizin mutluluğu için Darıca Belediyesi olarak üzerimize düşeni her zaman yapmaya devam edeceğiz. Sergimizde birbirinden özel ve güzel ürünler yer alıyor. Yıl boyunca emek vererek öğrendiklerini bu sergide sergiliyorlar. Her birini ayrı ayrı tebrik ediyorum" diye konuştu.