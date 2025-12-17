Tekirdağ merkez Süleymanpaşa ilçesinde, belediye çalışanlarından oluşturulan Arama Kurtarma Birimi, afetlere hazırlık kapsamında çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede 100. Yıl Mahallesi’nde enkazda arama kurtarma temalı tatbikat düzenlendi.

Gerçeğini aratmayan tatbikatta, senaryo gereği enkaz altında kalan bir kişinin yeri, Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı’nda görevli iz takip ve arama kurtarma köpekleri tarafından tespit edildi. Ardından ekipler, enkazda gerekli güvenlik ve teknik çalışmaları yaparak yaralıyı bulunduğu noktadan başarılı bir şekilde çıkardı.

Süleymanpaşa Belediyesi Afet İşleri Müdürü Berkant Erat, yaptığı açıklamada, "Bizim şehrimiz, Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde bulunuyor, şehrimiz bu anlamda sıkıntılı bir yerde. Biz de hazır olmak istiyoruz. Allah göstermesin bir deprem olduğu zaman tüm ekipler İstanbul’a gidecek, biz de burada biz bize kalacağız. Ekibimizin hazır olması için böyle düzenli bir şekilde çalışmalarımızı yapıyoruz. Ekibimiz akredite, ekibimizi 2026 yılında orta seviyeye çıkaracağız. Bugünkü senaryomuzda yaralıyı arama kurtarma köpekleri buldu, ekiplerimiz de yaralıyı tahliye ettiler. Bu şekilde depreme hazır olacağız" dedi.