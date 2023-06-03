Fenerbahçe’nin Ekvadorlu forveti Enner Valencia, Süper Lig’de 29 gole ulaşırken, derbide gol bulduğu takdirde iki rekoru birden kıracak.

Spor Toto Süper Lig’in 37. haftasında Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe, sezonu galibiyet serisiyle kapatmak istiyor. Ligde 11 maçlık yenilmezlik serisi bulunan sarı-lacivertliler geçtiğimiz hafta şampiyonluğu rakibine kaptırırken, sezonu ikinci tamamlamak için derbiden 3 puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor.

Fenerbahçe’nin bu sezon golcü kimliğinde ön plana çıkan isim Ekvadorlu futbolcu Enner Valencia oldu. 33 yaşındaki oyuncu sezon başından bugüne gol krallığında zirvede bulunurken, 30 lig maçında 29 gol kaydetti. Antalyaspor maçında attığı golle kulübün efsane isimlerinden Alex de Souza’yı geride bırakarak ’sarı-lacivertli formayla bir sezonda en fazla gol atan yabancı futbolcu’ rekorunu kıran Valencia, takımda 29 golle bir sezonda en fazla gol atan oyuncu Aykut Kocaman’ın rekorunu da egale etti.

Rekor Diagne’nin elinde

Fatih Karagümrük forması giyen Mbaye Diagne, Süper Lig tarihinde bir sezonda en fazla gol atan yabancı oyuncu konumunda yer alıyor. Senegalli futbolcu, 2018-2019 sezonunda Kasımpaşa ve Galatasaray forması altında 30 gol kaydetmişti. Valencia, yarın 1 gol bulursa bu rekora ortak olacak, 2 gol atarsa rekorun tek başına sahibi olacak.

Ligde 38. haftada Gaziantep FK’ya karşı hükmen galip sayılacak Fenerbahçe, Galatasaray maçında son kez sahaya çıkacak. Öte yandan sarı-lacivertlilerde 3. sezonunu geçiren Valencia’nın sarı-kırmızılılara karşı golü bulunmuyor. Derbide gol kaydettiği takdirde Galatasaray’a karşı ilk kez gol sevinci yaşayacak.