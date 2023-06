Erciyes Teknopark’ta Bootcamp Erciyes programı kapsamında ‘How To Be Freelancer’ eğitimi verildi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Eğitime yaklaşık 300 kişi katılırken, eğitimde freelancer üzerine tüm detaylar konuşuldu. Avrupa Birliği tarafından fonlanan ve Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi ICMPD tarafından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonuyla yürütülen ENHANCER Programı kapsamında Erciyes Teknopark’ta düzenlenen Bootcamp Erciyes devam ediyor. Bu kez de Bootcamp Erciyes programı kapsamında ‘How To Be Freelancer’ Eğitimi verildi.

Eğitimin açılış konuşmasını yapan, Erciyes Teknopark Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Hidayet Kiraz eğitimlerle ilgili bilgiler verdi. ‘How To Be Freelancer’ Eğitimi kapsamında iki oturumda gerçekleşen eğitimin ilk oturumunda Sosyal Medya Uzmanı Ahmet Ekinci tarafından katılımcılara freelancer çalışma ve freelancer nasıl olunur eğitimleri verildi.

Eğitimin ikinci oturumunda ise freelance alanında birçok yazı, söyleşi ve podcatsleri bulunan ve birçok freelancer kapsamında mentörlük yapan Zekeriya Mulbay freelance üzerine katılımcıların sorularını yanıtladı. Eğitimin sonunda ise katılımcılar fikir alışverişinde bulundular. Bootcamp Erciyes kapsamında gerçekleşen eğitimler devam ederken, eğitimlerin bir sonraki aşaması girişimcilik üzerine olacak.