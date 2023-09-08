ER-pozitif (ER+) meme kanseri dediğimiz zaman ER, yani östrojen reseptörünün hücre zarında bağlandığı bir yapıdır. Östrojenden etkilenerek oluşmuş meme kanserlerinde östrojen reseptör pozitifliği giderek artan güçlülükle, hücre zarında yapılan boyama incelemeleriyle gösterilir. Bu şekilde biz bu hastalarda, meme kanserinde hormonal tedavi dediğimiz, östrojene karşı etkili olan ilaçlarımızı kullanabiliyoruz. Östrojen reseptörü pozitif olan meme kanserleri hormonal tedaviden yarar görüyor. Hastalar bunu ağızdan alma imkanına sahipler. Dolayısıyla tedavi açısından da hastane bağımlılıkları olmadığı için çok rahat kullanabiliyorlar. Onların da kendilerine göre yan etkileri mevcuttur. Doktorlar olarak, biz hastalarımızı bu konuda bilgilendiriyoruz. Belli aralıklarla onlarla ilgili kontrollerimizi yapıyoruz. Hem meme kanseri tedavilerini sağlıklı bir şekilde almalarını, hem de yan etkileri açısından da sıkıntı yaşamamalarını sağlamaya çalışıyoruz.