Şuur kaybı olmadan olan sara nöbetleri tanısal güçlük içerir. Bütün nöbetlerde şuur kaybı olmuyor. Kasılma, titreme, çenesini kilitleme, altına kaçırma olmuyor. Küçük nöbetler ya da basit nöbetler vardır. Basit nöbetlerde şuur kaybı olmuyor. Vücudun belli bir bölgesinde olabiliyor. Karın ağrısı, el parmak ve yüzde uyuşma, göz kırpma, ağız kenarında çekilme, cisimleri büyük ya da küçük görme, sesleri az ya da çok işitme, baş dönmesi gibi bölgelerdir. Bunlar arasında özellikle şuur kaybı olup da atlanan bir nöbet vardır. Dalma nöbetleridir. Dalma nöbetleri daha çok öğretmenler tarafından yakalanıyor. Çocuk, donma şeklinde saniyelik dalmalar ve göz kırpma ile nöbet geçiriyor. Çok kısa sürdüğü için dikkat eksikliği tanısı alıp yıllarca atlanabiliyor. Dikkat eksikliği tanısı alan okul performansında düşme olan çocukların, çocuk psikiyatrisi dışında çocuk nöroloğu tarafından da görülmesini öneriyorum.