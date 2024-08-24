Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde, antrenmanlar sabah, akşam Erciyes’in muhteşem atmosferinde sürüyor. Kamp yapan takım yöneticileri, Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’ni ‘harika’ olarak nitelendiriyor.KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ortaya koyduğu vizyon, gayret ve sarf ettiği girişimlerle sadece kış sporları ile değil 12 ayı kapsayan spor dallarına yönelik hizmetleri ile 2024 Avrupa Spor Şehri Kayseri’yi spor alanında emin adımlarla zirveye taşıyor.

Büyükşehir Belediyesi tarafından kente kazandırılan, yüksekliği ve havası itibariyle de birçok kulüp için uygun kriterler taşıyan 1850 metre yükseklikte hizmet vermeye devam eden Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, profesyonel futbol takımlarını ağırlamayı sürdürüyor.

Bu kapsamda merkezde kamp yapan Niğde Belediyespor ile Yozgat Belediyesi Bozokspor arasında düzenlenen hazırlık karşılaşması akşam saatlerinde gerçekleşti.

Karşılaşma öncesi açıklamalarda bulunan Yozgat Belediyesi Bozokspor Teknik Direktörü İlhan Özbay, Kayseri ve Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’ni harika olarak nitelendirdi.

2024-2025 sezonuna hazırlık yapan profesyonel futbol takımlarını ağırlamaya devam eden Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, futbol sahaları, olimpik yüzme havuzu, basketbol ve voleybol sahası olarak kullanılabilen spor salonu ve diğer donatıları ile profesyonel takımların gözdesi haline geliyor.

Ayrıca, Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde Türkiye, Portekiz, Danimarka, Romanya milli takımlarının katılımı ile 14 Eylül’de U16 Milli Takımlar Turnuvası düzenlenecek.