İş dünyasının saygın STK’larında üst düzey görevlerde bulunduktan sonra 2017 yılında Yıldırım Gazetesi’ni satın alarak tekrar medya sektörüne döndü. Halen Yıldırım Gazetesi’nin imtiyaz sahibi ve Genel Müdürü olarak görevine devam etmektedir.

Şehircilik, Tarih, Turizm, Tarım, Ulaşım, Spor, Doğa ve Sanat alanlarında hazırladığı onlarca projeyi belediyelere sunarak hayata geçirilmesini sağladı.

Araştırmacı kişiliği ile tanınan Erdal Bayraktar, bugüne kadar 40’a yakın ülkeyi gezme fırsatı buldu. Uzak doğu ülkelerinden Afrika ülkelerine, Avrupa’dan Balkanlara kadar onlarca ülkedeki belediyecilik faaliyetlerini yerinde inceledi.

TFF 3. Lig’de mücadele eden Kafkasspor ve İnegöl’de faaliyet gösteren Kafkas Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nde yöneticilik yaptı.

Bursa Gazeteciler Cemiyeti üyesi olan Erdal Bayraktar, 2024 Ekim ayında Bursa Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (B.A.S.K.F) Basın Sözcülüğü görevine seçildi. Yine 2024 Eylül ayında gerçekleşen kongre sonucu İnegöl Kent Konseyi yönetimine seçilerek, Doğa ve Turizm Komisyonu Başkanı olarak atandı.

Orta seviyede İngilizce ve Gürcüce bilen Erdal Bayraktar, 3 çocuk babasıdır.

Kaynak: HABER MERKEZİ