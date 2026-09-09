

Bursa’nın önemli ulaşım güzergahlarından biri olan Mudanya Yolu üzerindeki Yeni Geçit Köprüsü’nde devam eden çalışmalar kapsamında ulaşım düzenlemesi yapıldı. Köprünün tamamlanan bölümleri araç trafiğine açılırken, Bursa yönünde ulaşım şu an için iki şerit üzerinden sağlanıyor. Yan yoldan verilen trafik nedeniyle bölgede zaman zaman yoğunluk yaşanıyor. Köprünün Bursa yönündeki üç şeritli bölümünde ise asfaltlama çalışmaları devam ediyor. Söz konusu bölümün de asfaltlanarak trafiğe açılmasıyla birlikte köprü sonrasında Bursa yönüne ve yan yollara toplam 5 şerit üzerinden ulaşım sağlanması planlanıyor.



Mudanya ve Bademli yönünde de ulaşım yeniden düzenlendi

Yeni köprüyle birlikte Mudanya Yolu’na gidiş istikametinde de sürücüler için yeni bir trafik düzenlemesi oluşturuldu. Özellikle Bademli yönüne dönmek isteyen araçların daha kolay ve güvenli şekilde kavşağa ulaşabilmesi amacıyla alternatif güzergah oluşturuldu. Eski güzergahtan gelen ve Bademli yönüne dönmek isteyen sürücüler, tercihli yol üzerinden Bademli Kavşağı’na ulaşabilecek. Böylece kavşak bölgesindeki trafik hareketliliğinin daha düzenli hale getirilmesi hedefleniyor. Mudanya yönüne devam etmek isteyen sürücüler için de köprü altında yeni bir bağlantı yolu oluşturuldu. Daha önce yeşil alan olarak bulunan bölüm asfaltlanarak iki şeritli yol haline getirildi. Söz konusu yolun kullanıma açılmasıyla birlikte araçların köprü altında Mudanya istikametine daha kolay şekilde devam etmesi sağlanacak.



Trafik yoğunluğu geçici

Bölgede şu anda yaşanan trafik yoğunluğunun, köprünün bazı bölümlerindeki asfaltlama çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte sona ermesi bekleniyor. Bursa yönündeki üç şeritli yolun da asfaltlanarak trafiğe açılmasıyla birlikte araçların köprü sonrasında 5 şerit üzerinden ilerleyebilmesi, ulaşımın daha akıcı hale gelmesini sağlayacak. Yeni trafik düzenlemesi ve köprüdeki çalışmaların son durumu dron ile havadan görüntülenirken, bölgede ekiplerin asfaltlama ve yol düzenleme çalışmalarını sürdürdüğü görüldü.

Kaynak: İHA