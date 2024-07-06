Balıkesir’in Erdek ilçesine tatil yapmak için Bursa’dan kargasıyla gelen bir tatilci renkli görüntüler vererek böyle bir manzaraya alışık olmayanların ilgi odağı haline geldi.

Bursa’dan Erdek’teki yazlığına gelen hayvansever Filiz Kaya, yanında "Mavi" isimli kargasını da getirdi. Remziye, kardeşiyle birlikte Bursa’dan getirdiği Mavi ile birlikte Erdek’te alışveriş yaparken, denize girerken ve çeşitli mekanlarda dolaşırken dikkat çekiyor.

Filiz Kaya, "Mavi’yi bir süre önce sokakta kedilerin elinden kurtardık ve tedavisini yaptırdık. O zamandan beri bizi hiç bırakmadı. Şimdi ise Mavi ailemizin bir parçası oldu" dedi.