Haziran ayı TÜFE rakamları sonrasında memur enflasyon farkının %19,31 olarak belirlenmesiyle birlikte, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek milyonlarca memurun ve memur emeklisinin seyyanen zam ve refah payı beklentilerini sonlandıracak önemli bir adım attı. Ayrıca, sözleşmeli personel, memur ve memur emeklilerine yapılacak zam oranı, kıdem tazminatı tavanı ve maaş farklarının hesaplanmasına ilişkin detaylar da resmiyet kazandı.

MEMURUN ZAM ORANI KESİNLEŞTİ

Sözleşmeli personel, memur ve memur emeklilerine kesinlik kazanan şekilde %19,31 oranında zam yapılacağı genelgede duyuruldu.

EN DÜŞÜK MEMUR VE MEMUR EMEKLİ MAAŞI NE OLDU?

Şimşek'in onayladığı zam oranına göre, memur maaşları Temmuz 2024 ile Ocak 2025 arasında şu şekilde güncellendi:

• En düşük memur emekli maaşı - 14.740 TL -17.586 TL

• En düşük memur maaşı: 32.860 TL’den - 39.205 TL

• Bekar memur: 30.372 TL’den – 36.236 TL

İŞTE MESLEK MESLEK ZAMLI MEMUR MAAŞI (OCAK 2024 YÜZDE 49,25 - TEMMUZ 2024 YÜZDE 19,31)

• ŞUBE MÜDÜRÜ (Üni. Mezunu) 1/4 - 48.414 TL – 57.762

• MEMUR (Üni. Mezunu) 9/1 - 34.217 TL – 40.824

• UZMAN ÖĞRETMEN 1/4 - 44.066 TL – 52.575

• ÖĞRETMEN 1/4 - 39.763 TL – 47.441

• BAŞKOMİSER 1/3 - 48.675 TL – 58.074

• POLİS MEMURU 8/1 - 44.047 TL – 52.552

• UZMAN DOKTOR 1/4 - 55.464 TL – 66.174

• HEMŞİRE- (Üni. Mezunu) 5/1 - 39.444 TL – 47.060

• MÜHENDİS 1/4 - 49.415 TL – 58.957

• TEKNİSYEN- (Lise Mezunu) 11/1 - 35.111 TL – 41.890

• PROFESÖR 1/4 - 71.806 TL – 85.671

• ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 7/1 - 47.387 TL – 56.537

• VAİZ 1/4 - 41.205 TL – 49.161

• AVUKAT 1/4 - 47.087 TL – 56.179

MEMUR EMEKLİ MAAŞI (OCAK 2024 YÜZDE 49,25 - TEMMUZ 2024 YÜZDE 19,31)

• MÜSTEŞAR 1/1 53.597 TL – 63.946

• GENEL MÜDÜR 1/1 47.438 TL – 56.598

• ŞUBE MÜDÜRÜ (LİSANS) 1/4 18.616 TL – 22.210

• MEMUR (LİSANS) 4/1 14.574 TL – 17.388

• ÖĞRETMEN 1/4 22.076 TL – 26.338

• KAYMAKAM 1. SINIF 1/4 - 31.254 TL – 37.289

• BAŞKOMİSER 1/4 22.076 TL – 26.338

• POLİS MEMURU 1/4 22.076 TL – 26.338

• HEMŞİRE (LİSANS) 1/4 22.076 TL – 26.338

• MÜHENDİS 1/4 22.104 TL – 26.372

• TEKNİSYEN (LİSE) 1/4 15.870 TL – 18.934

• PRATİSYEN HEKİM 1/4 32.626 TL – 38.926

MEMUR MAAŞ ZAMMI FARK ÖDEMESİ TARİHİ

1 Temmuz-14 Temmuz 2024 tarihleri arasında memur ve memur emeklilerinin aylıklarının ödenmesi için gerekli fark tutarlarının hesaplanıp yatırılması kararı da alındı.

KIDEM VE BEDELLİ ÜCRETLERİ DE NETLEŞTİ

Kıdem tazminatı ve bedelli askerlik ücreti 2024 Temmuz rakamları belli oldu

Kıdem tazminatı tavanı 41 bin 828 lira 42 kuruş oldu.

Aylık katsayı ise 0.907796 olarak belirlendi. Buna göre hesaplanan bedelli askerlik ücreti ise 217 bin 871 lira 4 kuruş oldu.