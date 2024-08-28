Balıkesir’in Erdek ilçesinde polis ekiplerinin durumundan şüphelendiği şahsın üzerinde satışa hazır halde paketlenmiş 22 paket bonzai maddesi ele geçirildi.

Erdek İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin uyuşturucu ile mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor. Erdek’e bağlı Alaettin Mahallesi, Denizciler Caddesi üzerinde bulunan bir çocuk parkı yakınında U.T. isimli şahıs, polis ekiplerini görünce tedirgin olup cebinden çıkardığı bir maddeyi yere attı. Durumdan şüphelenen polis ekipleri bahse konu malzemeyi ve şahsın üstünü kontrol ettiğinde 22 adet ayrı ayrı paketlenmiş satışa hazır vaziyette bonzai maddesi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirdi.

Olayla ilgili olarak U.T. gözaltına alınırken gerekli tahkikata başlanıldığı bildirildi.