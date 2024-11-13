Balıkesir’in Erdek ilçesinde bulunan Beşiktaşlılar Derneği Lokali’ne, akşam saatlerinde silahlı saldırı düzenlendi.

Olay, Yalı Mahallesi Hürriyet Caddesi’nde saat 20.00 civarında meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir sebeple M.K. isimli şahıs tarafından gerçekleştirilen saldırıda, lokal kapalı olduğu için herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmadı.

Saldırının ardından olay yerine gelen polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren M.K.’yı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan incelemelerde lokalin cephesine iki kurşunun isabet ettiği tespit edilirken, olay yeri inceleme ekipleri delil toplama çalışmalarını sürdürüyor. Saldırının sebebiyle ilgili araştırmalar ise devam ediyor.