Balıkesir’in Erdek ilçesinde meydana gelen yangın, doğal yaşamı tehdit etti. Yangında, doğal popülasyonda yaşayan sokak hayvanları da zarar gördü.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler ve çok sayıda duyarlı vatandaşın müdahalesi ile yangın 1,5 saat içinde kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının ardından, yangının etkilediği 100 dönümlük arazide birçok canlı zarar gördü. Tüm devlet kurumları, yangının söndürülmesi için yoğun çaba gösterdi.

Yangın bölgesinde yaşayan canlılar için Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi Merkezi ekipleri de bölgeye geldi. Yangında zarar gören iki dağ keçisi ve bir yavru köpeğe ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi. Tedavi edilmek üzere kafese konulan hayvanlar, nakil aracı ile tedavi merkezine götürüldü. Tedavilerinin ardından bu hayvanlar tekrar doğaya salınacak.