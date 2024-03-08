OYAK Maden Metalürji Şirketlerinden Erdemir ve İsdemir, ‘Kadınlar Günü’ kapsamında kahvaltı ve buluşma organizasyonu gerçekleştirdi. 1-5 Mart tarihleri arasında düzenlenen etkinliklerde, Yazar ve Eğitmen Hülya Mutlu kadın çalışanlarla bir araya geldi.

Kadınların iş hayatındaki potansiyellerini keşfetmelerine ve geliştirmelerine olanak sağlayarak onların kariyerlerinde ilerlemelerini destekleyen Erdemir ve İsdemir, ‘Kadınlar Günü’ kapsamında bir dizi etkinlik düzenledi. Kadın çalışanlarına yönelik üç farklı lokasyonda kahvaltı ve buluşma organizasyonları gerçekleştiren Erdemir ve İsdemir, onlara özel ve eğlenceli bir gün yaşattı. İlki 1 Mart’ta İsdemir Genel Müdürlük Konferans Salonu’nda düzenlenen etkinliklerin ikincisi 4 Mart tarihinde İstanbul’da, sonuncusu ise 5 Mart’ta Ereğli’de gerçekleştirildi.

Kahvaltı organizasyonuyla başlayan etkinliklerde, Yazar ve Eğitmen Hülya Mutlu da kadın çalışanlarla bir araya geldi. Yaptığı konuşmada iyi yaşam, kişisel gelişim ve motivasyon, öz farkındalık ve öz yeterlilik konularına değinen Mutlu, yoğun ilgiyle takip edildi. 1-5 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilen ‘Kadınlar Günü’ etkinliklerine OYAK Maden Metalürji çalışanı 700’ü aşkın kadın katıldı.