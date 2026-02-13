En düşük emekli aylığına yönelik tepkilerin ardından yasa teklifi hazırlamaya başlayan Ak Parti’nin çalışmalarına ilişkin bilgiler sızmaya devam ediyor. Türkiye gazetesindeki köşesinde yasa hazırlığına ilişkin çalışmaları açıklayan SGK Uzmanı İsa Karakaş teklifin detaylarını yazdı.

5 MADDEDE ÖZETLEDİ

Karakaş değişiklikleri 5 maddede açıkladı. Karakaş şunları yazdı:

“1. Dağınıklık Gideriliyor (Sosyal Yardım Haritası)

Şu an belediyeler, vakıflar ve bakanlıklar ayrı ayrı yardım yapıyor. Kimin ne aldığı tam bilinmiyor.

Örnek: Bir emekli hem belediyeden yakacak hem bakanlıktan gıda yardımı alırken, diğeri hiçbirine ulaşamıyor olabilir. Hepsi tek bir sistemde görülecek.

2. Maaş Değil, Evdeki Durum (Hane Geliri)

Sadece emekli maaşınızın düşük olması yetmeyecek. Evinize giren toplam paraya ve hayat standartlarınıza bakılacak.

Örnek: 12.500 TL maaş alan ama kendine ait 3 evi olan bir emekli ile; yine 12.500 TL alıp kirada yaşayan ve evde tek geliri bu olan emekli bir tutulmayacak. Destek, gerçekten ihtiyacı olana gidecek.

3. Devlet Kurumları Birleşiyor (Bütçe ve Entegrasyon)

SGK (maaş sistemi) ile Aile Bakanlığı (yardım sistemi) verilerini birleştiriyor.

Örnek: Sistem otomatik olarak "Bu kişinin geliri sınırın altında, bütçeden şu kadar destek aktarılmalı" diyecek.

4. Tek Elden Nakit Desteği

Torba torba kömür veya gıda kolisi yerine, yardımların çoğu karta yüklenen nakit paraya dönüşecek.

Örnek: Emekli, ihtiyacı olan ürünü marketten kendi seçecek. Tüm yardımlar tek bir merkezden (karttan) yönetilecek.

5. Yaşam Maliyeti Farkı Kapatılacak (Tamamlayıcı Sistem)

En düşük emekli maaşı ile o şehirdeki yaşam maliyeti arasındaki fark hesaplanacak.

Neler Gelecek?

· Kira Desteği: Büyükşehirlerde yaşayan ve evi olmayan emekliye kira yardımı.

· Faturalar: Isınma ve elektrik giderleri için nakit takviye.

· Sosyal Konut: Sadece emekli maaşıyla geçinenlere uygun fiyatlı ev projeleri.”

ZAM GELMEYEBİLİR

Karakaş, kök maaş üzerinden bir hesaplama yapılabileceğini ve maaşı düşük alanların uzun süre zam alamayabileceğini yazdı:

“20 bin TL taban maaş alan emeklilerin kök maaş durumlarına göre uzun süre sıfır zamla karşı karşıya kalması söz konusu olacaktır. Keza bu durumda 20 bin TL taban maaş yerine kök maaş yani gerçek maaş esas alınacaktır. Örneğin kök maaşı 11, 12, 13 bin TL gibi olanlar önümüzdeki 6 aylık dönemlerde enflasyon oranları da önceki yıllardan daha düşük olduğu göz önünde bulundurulduğunda uzun süre 20 bin TL’lik taban maaşla yetinmek zorunda kalacaktır. Ancak hane gelirleri, kiracı olup olmadıkları, çocuk sayıları… gibi kriterlerle desteklenmesi söz konusu olabilecektir.”