Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, yaptığı açıklamanın sürekli manipüle edildiğini söyleyerek, "Sezon bittiğinde açıklayacağım" dedi.

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, Fenerbahçe derbisi öncesinde yapılan antrenmanda basın mensuplarına konuştu. Yaptığı açıklamanın sürekli manipüle edildiğini ifade eden Timur, "O gün de söylemiştim. Açıklanacak, anlatılacak çok şey var diye. Sürekli manipüle ediliyor, bilgi, belge, kayıt diye. Lütfen o kısmı ekranlara getirirseniz, ben ’Çok şey açıklayacağız’ dedim. Onları sezonu bitirdiğimiz anda açıklayacağız. Biz değil, lig bittiğinde. Onu da şu sebeple söylemiştim, şu anda bu tip şeyler açıklandığında daha sonra hata yapılsa, bir şey olsa hep o açıklamalara bağlanacağı için ligin doğru gitmesi açısından, bize fayda sağlayacak olsa da olmasa da hiç fark etmez, biz lig bittikten sonra herkes daha sakinken bir değerlendirme, arınma niteliğinde açıklama yapacağız. Herkes her şeyi açıklasın ki bundan sonra daha sağlıklı ilerlesin. Ben ’Tüm hepsini açıklayacağım’ dedim. Sezon bittiğinde açıklayacağım" diye konuştu.