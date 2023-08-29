Ünlü Gazeteci Uğur Dündar Cumhuriyet Halk Partisi Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu bu kez Atatürk üzerinden eleştirdi. Büyük Taarruzun yıldönümünde CHP Genel Başkanının Atatürk’ü anmadığını söyleyen Dündar, “Hayal kırıklığımı anlatmakta sözcükler yetersiz kalıyor!” dedi.

Seçim sonuçlarının ardından büyük eleştiri yağmuruna tutulan ve istifaya zorlanan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na sol medyadan büyük tepki var. Fox Tv, Halk Tv ve Sözcü TV başta olmak üzere her gün Kılıçdaoğlu’nu eleştiren sol kesimli yazarlar bu kez Atatürk üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu kıyaslaması yaptı.

Usta gazeteci Uğur Dündar sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla hiç kimsenin farkına varmadığı ince ayrıntıyla CHP Liderine yüklendi.

Dündar açıklamasında, “Atatürk'ün kurduğu CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 26 Ağustos'ta, aziz milletimizin istiklâlini kazanmasıyla sonuçlanacak Büyük Taaruz'u ve Atatürk'ü anmadı! Evet Tayyip Bey andı, Kemal Bey anmadı! Hayal kırıklığımı anlatmakta sözcükler yetersiz kalıyor!..” diye konuştu.

ERDOĞAN’IN PAYLAŞIMI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan büyük taarruza yönelik resmi sayfasından yaptığı açıklamada, “Aziz milletimizin istiklâline ve istikbaline olan sevdasını en güçlü şekilde gösteren, kurtuluş mücadelesinin zaferle taçlanacağını müjdeleyen Büyük Taarruz’un 101’inci yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal’i ve Millî Mücadele’mizin kahraman tüm neferlerini şükranla yâd ediyorum” dedi.

Aynı saatlerde ise CHP Liderinin gündemi başkaydı.

PEKİ KILIÇDAROĞLU NE PAYLAŞTI

26 Ağustos’ta Kemal Kılıçdaroğlu’nun gündemi uyuşturucuydu. Resmi hesabından 2 ayrı paylaşım yapan CHP Lideri ilkinde, “Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığını İzleme Merkezi’nin raporuna göre; İstanbul metamfetamin kullanımında Avrupa’daki 106 merkez arasında 10’uncu sırada” paylaşımı yaparken, diğerinde ise, “İstanbul’da uyuşturucu baronları tarafından kahraman polisimiz Hakan Telli’nin şehit edilmesi ve iki silah arkadaşının yaralanması; emniyet güçlerimizin, zorlu şartlar ve siyasi baskılara karşın verdiği azimli mücadeleye rağmen, yüzleşmemiz gereken acı bir gerçeği önümüze koydu.” diye yazdı.