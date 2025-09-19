Yeni yönetmelik kapsamında, gönüllüler artık iki kategoriye ayrılıyor: “Orman yangını gönüllüsü” ve “Diğer gönüllü”. Bu ayrım sayesinde, orman yangını dışında görev yapan AFAD, Kızılay gibi organizasyonların gönüllüleri ile sivil vatandaşlar tarafından oluşturulan diğer gönüllüler de 1 Ocak 2025 itibarıyla kanunla sağlanan haklardan yararlanabilecek.

Bakan Yumaklı, düzenlemenin bir diğer önemli boyutuna da dikkat çekti. Bu yıl yangınlarla mücadele sırasında hayatını kaybeden orman işçileri ve gönüllülerin yanı sıra diğer gönüllüler ve vatandaşlar da resmî olarak “şehit” statüsüne alınmış oldu.