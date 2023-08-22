SGK ve Bağ-Kur emekli maaşlarının düşük kalması sonrası ülke genelinde yapılan eleştiriler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı harekete geçirmişti. Erdoğan, “Memurlarımıza bu zamlar gelirken, emeklilerimize hiçbir şeyin gelmemesi olacak bir şey değil. Onları da inşallah memnun edecek adımları atacağız” demişti. Heyecan veren bu açıklamanın ardından kulislere düşen rakam belli oldu.

Türkiye’nin önde gelen haber sitelerinden biri olan Mynet’in ulaştığı kulis bilgisine göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ile emekliye zam için çalışmalara başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bilindiği üzere "Nitekim birinci, ikinci, açıklamalar Bakanım tarafından yapıldı. Emeklilerle ilgili de ayrıca Bakanlığımız çalışmalarını sürdürüyor” demişti.

Bu açıklamadan sonrası AK Parti kulislerinde konuşulan rakamın 4000 TL olduğu iddia edildi. Kulis bilgisini Mynet Haber sitesi duyurdu.

AK PARTİ’DEN ZAM AÇIKLAMASI

Öte yandan AK Parti Grup Başkanı Abdullar Güler ise, katıldığı bir programda yaptığı açıklamada, "Milletvekillerimiz ve sahada vatandaşlarla görüştüğümüzde özellikle emeklilerimiz ile ilgili bir beklenti var. Şu anda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız bu konuda bir çalışma yürütüyor. Meclis açıldığında bunu değerlendireceğiz" dedi.

TBMM’NİN AÇILIŞI BEKLENECEK!

Şimdi tüm gözler öncelikle Emekli Sandığı mensubu emeklilerin maaşlarındaki artışı belirleyen toplu sözleşmeye çevrildi. SGK ve Bağ-Kur emeklileri içinse Meclis’in açılış tarihi olan Ekim ayı bekleniyor.