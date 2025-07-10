Açıklamada, söz konusu iddiaların “devletin güçlü yönetim yapısına zarar vermeyi amaçlayan dezenformasyon faaliyetleri” kapsamında olduğu belirtildi.

Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan atama kararına göre, Fahrettin Altun Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) Başkanlığı’na getirildi. Altun’dan boşalan İletişim Başkanlığı görevine ise Burhanettin Duran atandı.

Değişiklik sonrası Serdar Akinan’ın ortaya attığı iddialara Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yalanlama geldi. Merkezden yapılan açıklamada, sosyal medya ve dijital platformlarda görev değişikliğine ilişkin olarak “yanıltıcı ve gerçek dışı” paylaşımlar yapıldığı belirtildi. Bu paylaşımlar aracılığıyla kamuoyunda “kasıtlı bir algı oluşturulmaya çalışıldığı” ifade edildi.

Açıklamada, görev değişikliklerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın takdiriyle ve Anayasa’nın verdiği yetkiler çerçevesinde kamu yönetiminde etkinlik ve verimliliği artırmak amacıyla yapıldığı vurgulandı. Devlet yönetiminde sürekliliğin esas alındığı ve bunun bir “bayrak yarışı” anlayışıyla yürütüldüğü kaydedildi.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, gerçeği yansıtmayan iddiaların kurumların uyum içinde yürüttüğü çalışmalara zarar vermeyi ve kamuoyunu yanıltmayı hedeflediğini belirtti. Tüm kamu kurumlarının anayasal sorumlulukları doğrultusunda çalışmaya devam ettiği belirtilen açıklamada, “Devletimizin kurumsal yapısını hedef alan asılsız ve kasıtlı girişimlere itibar edilmemesi” uyarısında bulunuldu.