paylaşımla, terörle mücadelede kararlılıklarını bir kez daha vurguladı. Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözlerine atıfta bulunarak, terör örgütlerine ve onlarla bağlantılı yapılara yönelik uyarılarda bulundu.

"Şayet gerekli çağrı yapılır, terör örgütü ve bağlantılı yapılar gereken adımları atarsa kazanan Türküyle Kürdüyle tüm Türkiye olacaktır" diyen Yerlikaya, terörün kökünü kurutmak için devletin her türlü adımı atmaya kararlı olduğunu belirtti. Ancak, terör örgütü bu çağrıya kulak tıkarsa ve eylemlerini sürdürürse, Türkiye'nin terörsüz bir geleceği için başka yöntemlere başvurulacağına dikkat çekti. "Örgütü bulunduğu her yerde toprağa gömmek bizim için sadece vakit ve planlama meselesidir" diyerek, Türkiye'nin terörle mücadelede geldiği noktayı ve gelecekteki stratejisini net bir şekilde ortaya koydu. Erdoğan'ın açıklamaları, ülkenin huzuru ve güvenliği için terörle kararlı bir şekilde mücadele edileceğinin altını çizdi.