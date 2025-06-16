Kabine toplantısı sonrasında yaptığı konuşmada, bugüne kadar 241 bin konutun hak sahiplerine verildiğini söyledi. 250 bininci konutun da depremzedelere teslim edileceğini belirtti.

Erdoğan, ülkenin karşı karşıya olduğu krizlere rağmen güçlü bir iradeye sahip olduğunu vurguladı. İktidarları ve ittifaklarının millet için teminat olduğunu ifade ederek, 86 milyonun kalp kalbe vererek güzel günlere ulaşacağını dile getirdi.

Ülkenin sorunları soğukkanlılıkla ele aldığını ve provokasyonlara karşı uyarılarda bulunduğunu belirten Erdoğan, yangına körükle gitmek yerine birlik ve kardeşlik içinde hareket edilmesi gerektiğini kaydetti. Geçmişte olduğu gibi bugün de Türkiye’nin birlik içinde tüm zorlukların üstesinden geleceğine inandığını sözlerine ekledi.