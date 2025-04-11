Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde ve Dışişleri Bakanlığının ev sahipliğinde bu yıl dördüncüsü gerçekleşen Antalya Diplomasi Forumu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı konuşma ile başladı.

"Bizim kimsenin toprağında gözümüz yok" diyerek İsrail'e tepki gösteren Erdoğan, Antalya'da diplomasi trafiğini sürdürüyor.

Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman El Sani ve Macaristan Başbakanı Orban ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4. Antalya Diplomasi Forumu için Antalya'da bulunan Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile bir araya geldi. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar'ın katıldığı ve basına kapalı olarak gerçekleşen görüşmede Suriye'de yaşanan son gelişmeler ele alındı.

Erdoğan ve Orban arasındaki görüşmede, Türkiye ile Macaristan arasındaki iş birliğinin güçlendiğini, ekonomi, ticaret, enerji, savunma sanayii gibi alanlarda atılacak yeni adımlarla ilişkilerin derinleştirilmesinin, iki ülkenin ortak menfaatine olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa’nın güvenlik ve refahı için Türkiye ile Avrupa Birliği ilişkilerin geliştirilmesi gerektiğini, bu konuda temasların devamının önemli olduğunu, Ukrayna’da adil ve kalıcı barışın sağlanması için de Türkiye’nin en başından beri ilkeli tutumunu sürdürdüğünü ifade etti.