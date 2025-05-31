Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı vesilesiyle Bağ-Kur, Emekli Sandığı ve SSK'lı vatandaşlara ödenecek bayram ikramiyeleriyle ilgili 16 milyon emekliye müjde verdi.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplam 57,4 milyar liralık ikramiye ödemelerinin yarından itibaren (31 Mayıs-4 Haziran) emeklilerin hesaplarına yatırılmaya başlanacağını bildirdi.

Erdoğan paylaşımında, "Kurban Bayramı ikramiyelerini yarından itibaren ödemeye başlayacağımızın müjdesini emekli kardeşlerimle paylaşmak istiyorum.

31 Mayıs-4 Haziran tarihleri arasında sırasıyla Bağ-Kur, Emekli Sandığı ve SSK’lı olmak üzere yaklaşık 16 milyon emeklimize 57,4 milyar liralık ikramiye ödemesi yapacağız. Hayırlı, uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.