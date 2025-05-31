CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gezi eylemlerinin 12. yılı dolayısıyla X hesabından bir paylaşım yaptı. Kimsenin umutsuzluğa kapılmaması gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu "Çünkü bu ülkenin vicdanı hâlâ ayaktadır" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun sosyal medyada yaptığı paylaşımı şu şekilde:

İnsan onuruna yaraşır bir yaşam için…

Demokrasinin, özgürlüğün ve temel hakların eksiksiz tesisi için…

Yeniden umutla, sevinçle, ağız dolusu gülebileceğimiz o güzel günler için…

Gezi, işte bu haklı ve onurlu mücadelenin adıdır.

Gezi, bir halkın eşitlik, adalet ve kardeşlik özlemidir.

Ve biz, o günlerde olduğu gibi bugün de aynı kararlılıkla, aynı inançla yolumuza devam ediyoruz.

Hiç kimse umutsuzluğa kapılmasın. Çünkü bu ülkenin vicdanı hâlâ ayaktadır.

Çünkü bu ülkenin gençleri, kadınları, emekçileri hâlâ omuz omuza mücadele etmektedir.