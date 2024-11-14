İsrail'in Lübnan'a başlattığı kara saldırılarının ardından ilk kez konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çok sert ve çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Meclis yeni yasama dönemine başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis Genel Kurulu'nda açılış konuşması yaptı.

İsrail'in Gazze ve Lübnan'daki saldırına değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İsrail'in Lübnan'dan sonra gözünü dikeceği yer açıkça söylüyorum, bizim vatan topraklarımız olacaktır. Netanyahu Anadolu'yu da içine alan bir hayal kurmaktadır. Türkiye Lübnan'a arabayla sadece 2 buçuk saat uzaklıktadır. Yani işgal, terör, saldırganlık hemen yanı başımızdadır. Bu devlet terörüne elimizdeki her türlü imkanla karşı durmayı sürdüreceğiz. Bedeli ne olursa olsun Türkiye İsrail'in karşısında durmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın konuyla ilgili açıklamaları şu şekilde;

İsrail'in Filistin'deki terör ve soykırım bugünlerde Lübnan'a uzandı. Dün işgal güçleri Lübnan'a karadan girdiğini duyurdu. İsrail bir yandan Gazze'de soykırım yaparken aynı anda bölge ülkelerini kendi ateşine çekmek için her türlü provokasyonu deniyor.

Bütün bölgeyi ateşe atmayı amaçlayan Gazze'de 42 bin insanı katleden, şimdi de Lübnan'da katliama başlayan İsrail, dünyadan gereken tepkiyi almamakta. Bunu BM Genel kurulunda da ifade ettim. İsrail, Netanyahu isimli hitler benzeri kişinin yönetiminde soykırım işlemiştir. Utanç verici bu tabloya rağmen bazı ülkeler İsrail'e destek sağlamaya devam ediyor. Diğer ülkeler de susarak bu vahşete ortak oluyor.

ER YA DA GEÇ DURDURULACAK"

Ne yaparsa yapsın İsrail, er ya da geç durdurulacak. Kendini dev aynasında gören hitler gibi Netanyahu da aynı şekilde durdurulacak. Anaların, babaların ahı bu zalimleri rezil rüsva edecektir. Bugün batıdakiler başta olmak üzere devletlerin alnına yapıaşn o kara leke unutulmayacaktır. Halkı Müslüman olan o yöneticiler bu teröre sessiz kalması bir utanç vesilesi olarak asırlarca silinmeden kalacak.

Bugün 360 gün oldu soykırım başlayalı. 42 bin kardeşimiz alçakça şehit edildi. İnsanlığa dar tüm değerleri ayaklar altına aldılar. Müslüman ülkeler bir ortak tepki göstermedi. Müşterek bir tavır dahi sergilenmedi. Hamas'ın kabul ettiği ateşkese zorlayıcı hiçbir adım atılmadı. Susmak, bu şebekenin saldırganlığından kurtaramayacak.

Bu duygusuzluğun sona ermesi için hakkı savunmaya, zalimler karşısında dimdik durmaya devam edeceğiz. Siyonist lobinin itibar suikastlarına boyun eğmeyeceğiz.

Bedeli ne olursa olsun Türkiye İsrail karşısında durmaya ve dünyayı da bu onurlu duruşa davet edecektir. Bir insanlık cephesinin kurulması için Türkiye elinden geleni yapacaktır. Sayın Mahmud Abbas bu kürsüden hem sizlere hem dünyaya seslendi. İran'a, Yemen'e, Suriye'ye de saldırıyor.