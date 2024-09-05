Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin kongre sürecinde saha çalışmalarına hız verilmesini ve etkili bir organizasyon yapılmasını istedi. Erdoğan, ilk talimatını vererek, "Sahaya inin, çok çalışın. Partimize katkı sunacak iyi insanlar bulun" şeklinde konuştu.

AK Parti’nin Merkez Karar Yürütme Kurulu (MKYK) toplantısında, kongre takvimi ve süreci belirlendi. Erdoğan’ın talimatıyla birlikte, kongre süreci hakkında geniş bir planlama yapıldı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, toplantının ardından yaptığı açıklamada, AK Parti Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir’in kongre süreciyle ilgili kapsamlı bir sunum gerçekleştirdiğini bildirdi.

Çelik, "Ekim 2024 ile Ocak 2025 arasında belde ve ilçe kongrelerinin yapılması, Aralık 2024 ile Mart 2025 arasında il kongrelerinin gerçekleştirilmesi planlanıyor. Bu takvimin mart ayı sonuna kadar tamamlanması bekleniyor" dedi. Çelik, bu sürecin tamamlanmasının ardından büyük kongrenin yapılacağını da belirtti.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, MKYK toplantısında 8. Büyük Olağan Kongre’nin hazırlıklarının başladığını duyurdu. Kandemir, "Kongrelerimizle sadece bir kadro değişimi değil, aynı zamanda bir anlayış ve bakış açısı değişimi hedefliyoruz. Bu süreci geniş bir istişareyle yöneteceğiz" ifadelerini kullandı.

Kandemir, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın büyükşehirlerin kongrelerine katılma ve bu süreçte Anadolu’yu turlama arzusunda olduğunu da söyledi. Büyükşehir kongrelerinin yaklaşık 20’sinde Erdoğan’ı ağırlamayı planladıklarını açıkladı.