Erdoğan, düşük enflasyon ve faiz oranları yakalayan bir hükümet olduklarını vurgularken, geçmişte yaşanan kalkışma ve ihanetlerin ülkeye zarar verdiğini belirtti.

Erdoğan, ülkemize yönelik saldırıların 15 Temmuz darbe girişimiyle birlikte şiddetlendiğini ifade etti. İstanbul merkezli yolsuzluk soruşturmasının ardından sokak terörü ve boykot çağrılarının da bu saldırıların devamı olduğunu söyledi. Ana muhalefet partisinin liderini hedef göstererek, millî markaları yurt dışına şikâyet eden tavrını eleştirdi ve bu davranışların, karşı karşıya oldukları zihniyetin bir göstergesi olduğunu dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin ekonomik olarak tökezlemesini umut eden köhne bir zihniyetin varlığından söz etti. Bu zihniyetin eline geçen her fırsatta ülkeye zarar vermeye çalıştığını belirten Erdoğan, “Tayyip Erdoğan kaybetsin de gerekiyorsa Türkiye batsın” anlayışının hiçbir yere varamayacağını vurguladı.

Erdoğan, yolsuzluk iddialarının üzerinin örtülemeyeceğini ve kendi çıkarlarını milletin menfaatlerinin önüne koyanların başarılı olamayacağını da sözlerine ekledi. Bu sert açıklamalar, Türkiye’nin ekonomik ve siyasi gündemindeki tartışmaların odağında yer aldı.