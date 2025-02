Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda açıklamalarda bulunuyor.

CHP'ye göndermede bulunan Erdoğan, "Önümüzdeki dönem Allah'ın izniyle, partimiz ve ittifakımız, ülkemiz açısından bir şahlanış dönemi olacaktır. Muhalefetin hazımsızlığını gayet doğal karşılıyoruz. Kavgasız, şaibesiz bir kurultay dahi yapamayanların bize bakıp hırçınlaşması elbet normaldir. Bunların bizim nazarımızda hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur" dedi.

AK Parti Kongresi'ne ilişkin Erdoğan, "O gün salon dışında 60 bin kişi vardı. Onlar o soğukta donmadılar dinlediler. Böyle bir teşkilata sahip olduğum için Rabbime her zaman hamd ettim. Salonun dışı kadar salonun içi de tek kelimeyle mükemmeldi... Türkiye Yüzyılı'nın inşasına omuz vermek isteyen yeni yol arkadaşlarıma tekrar hoş geldiniz diyorum. Bundan sonra bir tarafta saflarımız sıklaştırırken, diğer taraftan AK Parti ailesini büyütmeye ve genişletmeye devam edeceğiz. AK Parti'de tasfiye olmaz sadece takviye olur" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i hedef alan Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"Türkiye'nin en dinamik siyasi partisi biziz. Rakiplerimiz koltuk kavgasından başını kaldıramazken biz reform paketleri ile milletin huzuruna çıkıyoruz. Yolsuzluk, belediyeleri yağmalama batağına saplanırken biz ülkemizi nasıl 10 büyük ekonomizme yükseltiriz mücadelesini veriyoruz. Son haftalarda heybeden ortaya saçılan turplar ana muhalefetin nasıl bir çirkefin içinde debelendiğini gösterdi. Kurultaydan tahsillerine kadar usulsüzlük, ya da yamyamlık fışkırıyor. Bundan daha kötü be olabilir. Her geçen gün daha utanç verici skandal patlak veriyor. Seçmenlerinin büyük mahcubiyetle takip ettiğine inanıyorum. Milletimiz de aynı soruları soruyor; ya sizin hiç mi düzgün işiniz olmaz, hiç mi şaibesiz, katakulliye getirmediğiniz adımınız olmaz. Gazi Mustafa Kemal'in partisini getirdiğiniz halden hiç mi utanmıyorsunuz. Sayın Özel çıksın bunlara bir cevap versin. Sayın Özel AK Parti'ye çamur atacağına şaibe iddialarını cevaplasın. Belediyelerdeki sahtekârlıkları cevaplasın. Sayın Özel çok konuşmakta ama boş konuşmakta. Diyet borcu onu müşkül bırakmaktadır. Partisinin dünkü toplantısında ordumuzun komuta kademesi ile ilgili seviyesiz ve saldırgan ifadeler bunun son örneğidir. Baş komutan olarak sana sesleniyorum; ayaklarını denk al almazsan denk getirmesini biz biliriz. Ordumun komuta kademesine laf atma yetkisi ve haddi sende değildir, haddini bileceksin. Bu ordunun komuta kademesine bilmem neredeki komutanlar şunlar bunlar laf atabilirler ama sana laf atmak bu milletin bir evladı isen sana hiç yakışmaz. komuta kadememi toplayıp tazminattan tut her noktadaki davayı açacağız. Tüm komuta kademesinin davayı açmalarını Milli Savunma Bakanı'm dahil kendilerinden isteyeceğim. CHP başkanı Özgür Özel ne kadar erken kendine gelirse o kadar faydalı olacak. Diğer türlü bay Kemal'i götüren çanlar bu sefer kendisi için çalmaya başlayacaktır" ifadelerine yer verdi.