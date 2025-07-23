CHP’li belediyelerdeki yolsuzluk iddialarına ilişkin yürütülen operasyonlarla ilgili polise yönelik eleştirilerde bulunan Özel’e tepki gösteren Erdoğan, polise ve yargıya kimsenin iftira atamayacağını vurguladı. Elinde 32 saatlik görüntü olduğunu söyleyen Özel’e seslenen Erdoğan, bu kayıtların mahkemeye sunulması gerektiğini belirtti.

Erdoğan, rüşvetle mücadele edilmesi gerekirken suçlamaların polise yöneltildiğini savundu. “Bünyelerini sarmış yolsuzluk virüsünü temizlemek, rüşvetçilerle mücadele etmek yerine bu milletin tertemiz evlatlarının şerefiyle oynuyorlar” diyen Erdoğan, kumpas iddialarının delillendirilmeden ortaya atılmasını eleştirdi. Ortada kumpas varsa yargıya başvurulması gerektiğini ifade ederek, aksi durumda müfterilikle suçlanmanın kaçınılmaz olduğunu söyledi.

Konuşmasında emniyet teşkilatına da seslenen Erdoğan, polislerin ülkenin güvenliği için üstlendikleri görevin önemine dikkat çekti. Polisliğin sadece görev değil, aynı zamanda bir fedakârlık ve inanç meselesi olduğunu belirten Erdoğan, göreve başlayan genç polisleri kutladı ve başarılar diledi. Emniyet teşkilatının her türlü ihtiyacının karşılanması için çaba gösterdiklerini, görev puanına göre yapılan atamaların da bu anlayışın bir ürünü olduğunu dile getirdi.

Siyasi söylemlerle güvenlik güçlerinin hedef gösterilmesine karşı olduklarını belirten Erdoğan, vicdanlı ve sorumlu bir dil kullanılmasını istedi. Türkiye’nin terörsüz bir geleceğe adım attığını, halkın birlik içinde güvenle yaşayacağı bir dönemin eşiğinde olunduğunu söyledi. Her türlü tahrik ve tuzağa rağmen bu yoldan dönülmeyeceğini ifade etti.